Dự đoán 2 ngày cuối tuần này (3/12 - 4/12), 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ phát tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 07:50

Chúc mừng bạn nếu thuộc 1 trong 3 con giáp này, nhận được vận may đỏ như son, vận khí thăng hoa, đường tình- đường tiền đều mĩ mãn trong 2 ngày cuối tuần này.

Tuổi Thìn 

Nhắc đến những con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần này không thể không kể đến tuổi Thìn, con giáp này chẳng những giỏi kiếm tiền, giỏi làm việc lớn mà đường tình duyên cũng thuận lợi không kém. Bản mệnh tự tin vào sức lực của bản thân mà chứng minh cho những người xung quanh thấy việc gì vào tay con giáp này cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 

Dù là ngày nghỉ nhưng cơ hội kiếm tiền không có dấu hiệu ngừng nghỉ, bản mệnh chẳng phải lo đến chuyện túng thiếu tiền bạc, bên cạnh đó cơ hội tăng lương thưởng đến gần. Bản mệnh nắm gọn trong tay số tiền lớn. Bản mệnh hạnh phúc tràn trề, hòa hợp thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ công việc mà không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm. 

Dự đoán 2 ngày cuối tuần này (3/12 - 4/12), 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ phát tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Nhắc đến những con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần này không thể không kể đến tuổi Thìn, con giáp này chẳng những giỏi kiếm tiền, giỏi làm việc lớn mà đường tình duyên cũng thuận lợi không kém - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Ngọ khá may mắn trong dịp cuối tuần khi mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch bạn đề ra trước đó. Thời điểm này bản mệnh cũng sáng suốt khi bắt tay vào làm việc gì đều thấy được sự quyết đoán và chủ động trong đó. 

Sự nghiệp bản mệnh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển hơn bao giờ hết, lúc này bạn càng cần học cách tiết chế cảm xúc, giữ thái độ khiêm tốn thì con đường thăng quan tiến chức lại càng rộng mở. Thời điểm này, ngoài thu nhập từ công việc chính thì bản mệnh cũng thu về tay những khoản thu nhập ngoài lề. Được quý nhân mách đường đi nước bước mà tìm ra con đường phù hợp mang về thu nhập khá, tài chính rủng rỉnh, tự tin thực hiện mục tiêu đặt ra trước đó. 

Dự đoán 2 ngày cuối tuần này (3/12 - 4/12), 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ phát tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Ngọ khá may mắn trong dịp cuối tuần khi mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch bạn đề ra trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Bước sang 2 ngày cuối tuần, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón chào may mắn đến với mình, vận trình công việc ổn định, tiến triển đồng đều không gặp trở ngại nào. Đặc biệt trong ngày Chủ Nhật niềm vui nhân đôi khi bản mệnh có được thu nhập dồi dào.

Từ công việc chính, cộng thêm đó là tiền thưởng mà suốt thời gian quá bản mệnh nỗ lực không ngừng nghỉ. Được Nguyệt Lão thương cảm mà những chú Dê độc thân tìm kiếm được đối tượng phù hợp, có đủ can đảm tiến tới bắt chuyện làm quen mà xây dựng được mối quan hệ đồng điệu. 

Dự đoán 2 ngày cuối tuần này (3/12 - 4/12), 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ phát tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Bước sang 2 ngày cuối tuần, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón chào may mắn đến với mình, vận trình công việc ổn định, tiến triển đồng đều không gặp trở ngại nào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Sau 16h chiều nay, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông cộng thêm sự nổi bật về tiền bạc càng khiến nhiều người ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi thứ 7 tử vi ngày 3/12/2022 tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi ngay moi xem tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà