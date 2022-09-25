Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 26/9, Thần Phật ưu ái, 3 con giáp công danh hanh thông, làm đâu thắng đó, cuối năm tiền tỷ chui vào két, thoát nghèo ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 08:19

Top 3 con giáp phát tài đúng 9h ngày 26/9, tiền tiêu không hết liệu có tên bạn trong đó không? Cùng xem đó là ai nhé!

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 26/9 dự báo, tuổi Hợi chính là một trong những con giáp phát tài đúng 9h sáng. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón cơn mưa tài lộc sắp ập đến với mình.

Cát thần xuất hiện dìu dắt và che chở bạn gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Đặc biệt những người làm ăn buôn bán có một ngày kinh doanh phát tài, tiền bạc thu về là nguồn lợi nhuận khổng lồ. Mặc dù không mang lại lợi nhuận quá nhiều cùng một lúc, nhưng tích tiểu thành đại, nhiều khoản được thu cùng lúc nên tiền bạc khá rủng rỉnh.

Với người làm công việc văn phòng, nguồn thu nhập chủ yếu của bản mệnh vẫn từ công việc chính. Nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo thu nhập không cải thiện mấy mà hiệu quả lại không cao.

Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 26/9, Thần Phật ưu ái, 3 con giáp công danh hanh thông, làm đâu thắng đó, cuối năm tiền tỷ chui vào két, thoát nghèo ngoạn mục - Ảnh 1
Tử vi ngày 26/9 dự báo, tuổi Hợi chính là một trong những con giáp phát tài đúng 9h sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có thể nói, đúng 9h ngày 26/9, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Công danh vượng phát, sự nghiệp hanh thông, tiền đồ rộng mở nên vận tài lộc của con giáp này không thể kém cỏi được. Dù là người làm công ăn lương hay dân kinh doanh buôn bán cũng thu về tiền bạc đầy tay, thoải mái tiêu pha chẳng lo thiếu thốn.

Thần tài đã chiếu cố để họ làm ăn buôn bán phát tài, tìm ra được những nguồn hàng dồi dào, cũng không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh. Theo tử vi, đây là thời điểm mà người tuổi Ngọ làm trong lĩnh vực kinh doanh được bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt.

Tuy nhiên, Ngọ nên chú ý lựa chọn đối tác làm ăn đáng tin cậy. Cẩn trọng và kĩ lưỡng tìm hiểu thông tin trước khi quyết định hợp tác sẽ giúp bạn giảm thiểu bớt những nguy cơ bị lừa gạt.

Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 26/9, Thần Phật ưu ái, 3 con giáp công danh hanh thông, làm đâu thắng đó, cuối năm tiền tỷ chui vào két, thoát nghèo ngoạn mục - Ảnh 2
Có thể nói, đúng 9h ngày 26/9, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp phát tài đúng 9h ngày 26/9. Nhờ được cát tinh chiếu mệnh mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đẹp đẽ, suôn sẻ khiến bao người nằm mơ cũng không được.

Với người làm công ăn lương, bạn tập trung vào nhiệm vụ, nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa nên rất được lòng mọi người. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng giúp bạn khẳng định bản thân. Hoàn thành tốt những công việc trên, bạn không lo mình không được thưởng nóng, thậm chí là tăng lương.

Với người làm ăn kinh doanh, tài lộc khởi sắc, bạn ăn nên làm ra, buôn bán đắt hàng, ít người đến nợ tiền hàng, có lượng khách quen ổn định ủng hộ đều đều. Hãy tiếp tục với định hướng của mình, bạn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 26/9, Thần Phật ưu ái, 3 con giáp công danh hanh thông, làm đâu thắng đó, cuối năm tiền tỷ chui vào két, thoát nghèo ngoạn mục - Ảnh 3
Tuổi Tý là con giáp phát tài đúng 9h ngày 26/9 nhờ được cát tinh chiếu mệnh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Tuần mới sang, 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp điều may, sự nghiệp dần sẽ khởi sắc giúp họ kiếm thêm thu nhập.

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