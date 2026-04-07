Từ nay đến hết tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ung dung đếm tiền, tài vận hanh thông, may mắn dồn dập, cuộc đời sang trang mới

Từ nay đến hết tháng 2 âm lịch, người tuổi Sửu được Lục Hợp nâng đỡ, dù cực kì bận rộn trong công việc nhưng nhờ việc vận dụng các mối quan hệ của mình nên công việc của bạn cũng trôi chảy hơn. Ngày này cũng rất thích hợp cho các kế hoạch hợp tác, ký kết làm ăn chung. Bạn nhìn ra được tiềm năng phát triển nên cứ thế mà tiến hành.

Tài lộc trong ngày của những chú Trâu cũng vô cùng dồi dào. Các nguồn thu dù chính hay phụ đều có dấu hiệu tăng lên vì bản mệnh đang đón nhiều cơ hội kiếm tiền. Dù vậy, bạn vẫn nên giữ tỉnh táo để nhìn nhận đâu là cơ hội thật và đâu là cái bẫy, sau đó hãy tận dụng đúng cách, phát huy năng lực hết sức có thể vì cơ may không mấy khi có.

Từ nay đến hết tháng 2 âm lịch, Chính Ấn là động lực để con giáp tuổi Tý không muốn gặp lại sự nhàm chán. Bản mệnh sẵn sàng cho những thay đổi ngày hôm nay. Hẳn nhiên đó không cần phải là một thay đổi mang tính bước ngoặt, toàn diện, bởi vì bạn sẽ cần có lý do cũng như định hướng cụ thể trước đã. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng những bước đi nhỏ trước tiên.

Mộc - Thủy tương sinh là dịp tốt để con giáp tuổi Tý có thể kết nối, hàn gắn lại những mối quan hệ từng bị rạn nứt. Nếu có thể, bạn mời bạn bè về nhà chơi và cùng hỏi han nhau về dự định trong tương lại xem có thể giúp nhau việc gì không nhé.

Con giáp tuổi Dần

Từ nay đến hết tháng 2 âm lịch, Thiên Tài ghé thăm báo hiệu những khởi đầu hứa hẹn về mặt tài chính và sự nghiệp. Nhiều người kinh doanh có lãi hoặc chốt được phương án kinh doanh bền vững, đầy hứa hẹn. Tam Hợp giúp bản mệnh cải thiện tình cảm, người độc thân sẽ tìm thấy một nửa lý tưởng của mình trong đám bạn bè hoặc khi tham gia các hoạt động thể thao, giải trí.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh rất tốt, đó là kết quả của việc kiên trì thay đổi với mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra, bạn cũng rất quan tâm tới các vấn đề cân bằng tinh thần của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!