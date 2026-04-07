9 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, tiền xài thả ga, may mắn song hành

Tâm linh - Tử vi 07/04/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, tiền xài thả ga, may mắn song hành trong 9 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

9 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, cục diện Tam Hợp mở ra cho tuổi Thìn nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển, tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Thời gian này khá thuận lợi với con giáp này, bạn làm gì cũng sẽ được như ý miễn là bạn thực sự nỗ lực với những gì mình theo đuổi. 

9 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, tiền xài thả ga, may mắn song hành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vì không gặp quá nhiều sóng gió nên tình hình tài chính của bạn cũng tương đối ổn định. Các khoản thu, chi đồng đều và không có dấu hiệu bị hao tài của trong thời gian này. Nhưng nếu muốn dư dả hơn, bạn sẽ cần tính tới những phương án đầu tư đường dài, có thể tiến hành ngay trong hôm nay cũng rất cát lành.

Con giáp tuổi Sửu 

9 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, Chính Tài xuất hiện như là thần may mắn để kéo con giáp tuổi Sửu ra khỏi khó khăn, thậm chí có người thân, bạn bè còn nhiệt tình giúp bản mệnh bằng tiền bạc, hoặc họ đầu tư cho những dự án của bạn vì đủ tin tưởng tiềm năng phát triển trong tương lai.

9 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, tiền xài thả ga, may mắn song hành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy tinh thần không vui, bạn nên hạn chế tương tác với mọi người, thay vào đó dọn dẹp nhà cửa vào ngày Chủ nhật cũng rất tốt. Việc dọn dẹp phòng ốc không chỉ giúp cho tinh thần bạn được giải tỏa, mà hơn thế nữa, bạn cũng có thời gian để sắp đặt lại những suy nghĩ của chính mình.  

Con giáp tuổi Tỵ 

9 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, nhờ Tam Hội mà con giáp tuổi Tỵ trở nên tự tin hơn, tính cách này của bạn lại càng được lộ rõ. Bạn quan tâm đến sở thích và ưu tiên mong muốn của mọi người thay vì mình. Nhờ sự khéo léo này, bạn sẽ giành được nhiều thiện cảm và dễ dàng hòa đồng, hợp tác với mọi người trong tập thể.

9 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng, cập bến giàu sang, tiền xài thả ga, may mắn song hành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của bản mệnh đang ngày càng tốt lên khi bạn hiểu ra rằng mọi vấn đề đến từ mình và tìm cách chỉnh sửa. Nhờ thế mà ngay cả mối quan hệ của bạn với những người xung quanh vẫn được duy trì ở mức ổn định và tốt đẹp. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm khi bước qua tháng 3 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 34 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 9 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới