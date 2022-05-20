Đồng hồ điểm 8h08 ngày hôm nay 20/5, những con giáp thoát kiếp 'CHÁY TÚI', liên tiếp nhận lộc siêu to trời ban, công danh phất lên như cá gặp nước

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 02:00

Tử vi 12 ocn giáp dự đoán, đúng 8h08 ngày 20/5, 3 con giáp này sẽ gặp thiên thời, địa lợi, thoát kiếp 'cháy túi', tiền bạc rủng rỉnh, công việc hanh thông.

Tuổi Sửu

Điểm hồ điểm đúng 8h08 ngày 20/5, tuổi Sửu sẽ mở cửa chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Chẳng những là 1 nguồn thu đâu mà còn là nhiều nguồn thu cơ nhé, chắc hẳn những chú Trâu sẽ khiến mọi người phải ganh tị lắm đó.

Bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm và đếm tiền không ngừng nghỉ. Có thể nói số tiền con giáp này kiếm được từ thời gian này sẽ bù đắp lại những nỗ lực hết mình của Sửu trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

Đồng hồ điểm 8h08 ngày hôm nay 20/5, những con giáp thoát kiếp 'CHÁY TÚI', liên tiếp nhận lộc siêu to trời ban, công danh phất lên như cá gặp nước - Ảnh 1
Điểm hồ điểm đúng 8h08 ngày 20/5, tuổi Sửu sẽ mở cửa chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những chú Hổ khá khéo léo trong chuyện làm ăn buôn bán nên khoảng thời gian tới bạn dễ bội thu tiền bạc lắm đó. Những người cầm tinh con giáp này có thể dành thêm thời gian để đầu tư vào việc làm ăn kinh doanh của mình.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 8h08 ngày hôm nay sẽ là thời điểm mà chuyện buôn bán của tuổi Dần đạt đến cực điểm, bạn sẽ bán hàng “mát tay” lắm đó. Cứ nghĩ rằng chỉ buôn bán túc tắc làm thú vui thôi nhưng không ngờ có duyên bán hàng khiến bạn luôn lâm vào tình trạng “cháy hàng”.

Đồng hồ điểm 8h08 ngày hôm nay 20/5, những con giáp thoát kiếp 'CHÁY TÚI', liên tiếp nhận lộc siêu to trời ban, công danh phất lên như cá gặp nước - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 8h08 ngày hôm nay sẽ là thời điểm mà chuyện buôn bán của tuổi Dần đạt đến cực điểm, bạn sẽ bán hàng “mát tay” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đồng hồ điểm đúng 8h08 ngày 20/5, tuổi Dậu tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên. Bản mệnh cũng sẽ đều có 1 khoản tiền tự chảy thẳng vào túi, có khi ngồi yên cũng có ngồi mang lộc đến nhà.

Con giáp này chẳng những làm tốt công việc chính của mình mà còn rất khéo léo sắp xếp thời gian để co kéo thêm công việc phụ nữa cơ. Ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ làm thêm cho vui, cho khỏi bị “lụt nghề” thôi nhưng không ngờ càng làm càng ham, bởi càng làm thì tài lộc lại về càng nhiều.

Đồng hồ điểm 8h08 ngày hôm nay 20/5, những con giáp thoát kiếp 'CHÁY TÚI', liên tiếp nhận lộc siêu to trời ban, công danh phất lên như cá gặp nước - Ảnh 3
Đồng hồ điểm đúng 8h08 ngày 20/5, tuổi Dậu tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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