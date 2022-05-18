Đúng 3 ngày nữa, Thần May Mắn ban phước, 3 con giáp vạn sự tất thành, hanh thông vượng phát, bước lên đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 18/05/2022 13:30

Tử vi cho hay, chờ qua 3 ngày nữa nhờ có sự độ trì của vị Thần May Mắn mà 3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp thăng tiến dễ dàng, vận trình hanh thông mỹ mãn, vạn sự như ý, phước lành tràn trề.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, qua 3 ngày nữa sẽ là thời cơ cho tuổi Tỵ khi con giáp này được Thần Tài ưu ái, quý nhân giúp đỡ. Họ sẽ có những cơ hội kiếm tiền dễ dàng, trong tầm tay. Nhờ đó mà của cải cứ ùn ùn đến mang cho họ một cuộc sống giàu sang, được hưởng vinh hoa, phú quý.

Trong công việc, những người tuổi Tỵ sẽ thể hiện được năng lực của bản thân và được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Có thể nói, đây cũng là thời cơ để những người cầm tinh con rắn phát triển được sự nghiệp của mình. Nếu con giáp may mắn này có dự định mở rộng thêm các nghề tay trái hoặc cộng tác làm ăn với những đối tác mới thì hãy tiến hành.

Đúng 3 ngày nữa, Thần May Mắn ban phước, 3 con giáp vạn sự tất thành, hanh thông vượng phát, bước lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Qua 3 ngày nữa sẽ là thời cơ cho tuổi Tỵ khi con giáp này được Thần Tài ưu ái, quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, sang 3 ngày nữa, người tuổi Dần sẽ vượng tài tấn lộc sau khi trải qua thất bại. Họ trau dồi thêm kiến thức, năng lực, rèn luyện ý chí để trở nên giỏi giang hơn. Càng có nhiều trải nghiệm, họ càng hiểu biết hơn và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu cho những bước phát triển sau này.

Từ giai đoạn này, vận trình của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Con giáp này có thể làm việc suôn sẻ, kiếm tiền thuận lợi, được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp kính nể. Đối với họ đây là một tiền đề lớn cho những bước phát triển sau đó.

Đúng 3 ngày nữa, Thần May Mắn ban phước, 3 con giáp vạn sự tất thành, hanh thông vượng phát, bước lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Sang 3 ngày nữa, người tuổi Dần sẽ vượng tài tấn lộc sau khi trải qua thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đa số có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng, luôn khéo léo trong cách ứng xử nên được nhiều người xung quanh yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ. Đúng 3 ngày nữa, những nỗ lực trước đây của người tuổi Mão cuối cùng cũng được đền đáp.

Đặc biệt, công việc của con giáp này sẽ ngày càng thăng tiến, việc thăng chức tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải lo lắng về tiền bạc. Vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Mão, con giáp này sẽ vô cùng may mắn trong việc kiếm tiền, dường như đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm điều gì cũng thu lại lợi nhuận.

Đúng 3 ngày nữa, Thần May Mắn ban phước, 3 con giáp vạn sự tất thành, hanh thông vượng phát, bước lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Đúng 3 ngày nữa, những nỗ lực trước đây của người tuổi Mão cuối cùng cũng được đền đáp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ trong 2 ngày giữa tuần (18 - 19/5), 3 con giáp PHÚ QUÝ VẸN TOÀN, tài lộc lên cao, gom vàng vét bạc của thiên hạ

Chỉ trong 2 ngày giữa tuần (18 - 19/5), 3 con giáp PHÚ QUÝ VẸN TOÀN, tài lộc lên cao, gom vàng vét bạc của thiên hạ

Tử vi 2 ngày giữa tuần, có 3 con giáp vô cùng may mắn vì luôn được quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, tình tiền đều viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày 20/5

TIN MỚI NHẤT

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 51 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Video 1 giờ 51 phút trước
Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Video 2 giờ 21 phút trước
Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Video 3 giờ 21 phút trước
Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Hậu trường 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN