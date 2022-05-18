4 ngày cuối tuần (19 - 22/5), 3 con giáp tình - tiền vượng phát, phúc khí tăng cao, tiền bạc dồi dào, hầu bao căng chặt

Tâm linh - Tử vi 18/05/2022 11:30

Những con giáp này gặp may mắn không chỉ trong tình duyên, sự nghiệp mà còn trong cuộc sống khi sang 4 ngày cuối tuần.

Tuổi Tuất

Trong 4 ngày cuối tuần, vận trình sáng nhất của tuổi Tuất chính là vận trình tài lộc. Bạn nhận được nguồn thu lớn từ nghề chính và phụ. Cùng với đó, công việc của bạn cũng trở nên suôn sẻ, có cơ hội, lộ trình thăng tiến rõ ràng, con giáp nên biết nắm bắt cơ hội trong thời gian này.

Chuyện tình cảm cũng vô cùng khởi sắc. Người độc thân có vượng đào hoa, dễ tìm thấy bến đỗ lý tưởng cho bản thân mình. Người có gia đình cũng êm ấm do bạn cùng người ấy có sự chia sẻ lẫn nhau, tạo nên một cuộc hôn nhân êm ấm.

4 ngày cuối tuần (19 - 22/5), 3 con giáp tình - tiền vượng phát, phúc khí tăng cao, tiền bạc dồi dào, hầu bao căng chặt - Ảnh 1
Trong 4 ngày cuối tuần, vận trình sáng nhất của tuổi Tuất chính là vận trình tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 4 ngày cuối tuần, có quý nhân phù trợ nên bạn có thể đạt được thành công ngoài sức mong đợi trong vận trình công nghiệp, sự nghiệp. Tiền tài cũng thuận theo công việc, do vậy, bạn có thể thu được tiền bạc sung túc của bạn khiến nhiều người ghen tị.

Tuy nhiên, cùng với sự may mắn thì bạn cũng nên đề cao cảnh giác với người xung quanh, tránh phô trương sự thành công quá đà mà hút theo kẻ tiểu nhân hãm hại. Việc bạn nên làm là làm tốt công việc của mình sẽ thu được kết quả xứng đáng. Sự nỗ lực của cá nhân sẽ giúp bạn gặt hái được những trái ngọt.

4 ngày cuối tuần (19 - 22/5), 3 con giáp tình - tiền vượng phát, phúc khí tăng cao, tiền bạc dồi dào, hầu bao căng chặt - Ảnh 2
Trong 4 ngày cuối tuần, có quý nhân phù trợ nên bạn có thể đạt được thành công ngoài sức mong đợi trong vận trình công nghiệp, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bạn có sự nghiệp cùng tài lộc thuận lợi trong 4 ngày cuối tuần. Đặc biệt, nếu bạn làm kinh doanh thì còn tìm được những cơ hội chuyển mình "ngàn năm có một". Người làm công ăn lương cũng sẽ tìm được những chỗ đứng riêng trong cơ quan, công ty của mình, có cuộc sống ổn định, không cần lo nghĩ chi tiêu.

Tiền tài của bạn đi lên song song với các mối quan hệ xã hội, sẽ mang đến cho con giáp nhiều niềm vui bất ngờ trong cuộc sống. Chuyện tình cảm cũng vô cùng vượng vận, nếu bạn còn độc thân thì đây chính là cơ hội để tìm được người thương thực sự của mình.

4 ngày cuối tuần (19 - 22/5), 3 con giáp tình - tiền vượng phát, phúc khí tăng cao, tiền bạc dồi dào, hầu bao căng chặt - Ảnh 3
Dậu có sự nghiệp cùng tài lộc thuận lợi trong 4 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ trong 2 ngày giữa tuần (18 - 19/5), 3 con giáp PHÚ QUÝ VẸN TOÀN, tài lộc lên cao, gom vàng vét bạc của thiên hạ

Chỉ trong 2 ngày giữa tuần (18 - 19/5), 3 con giáp PHÚ QUÝ VẸN TOÀN, tài lộc lên cao, gom vàng vét bạc của thiên hạ

Tử vi 2 ngày giữa tuần, có 3 con giáp vô cùng may mắn vì luôn được quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, tình tiền đều viên mãn.

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