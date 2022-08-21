Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 21/8: TOP 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, vận trình lên hương, của cải dư dôi, lộc lá tá lả, cát khí tăng ngùn ngụt, bản mệnh chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 12:50

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên hương, bản mệnh may mắn hơn người, sung sướng như tiên.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này có thể phát huy tốt năng lực, lĩnh của mình trong công việc nhờ có Chính Ấn trợ mệnh. Thành công không còn quá xa vời nên bản mệnh hãy cứ tiếp tục cố gắng thêm chút nữa. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Nguồn thu nhập rủng rỉnh giúp con giáp này không còn phải chịu áp lực về vấn đề tài chính như trước đây. 

Đường tình cảm của Dậu ở mức bình ổn, không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện trong gia đình rồi sẽ đâu vào đấy sớm thôi nên bạn đừng có lo nghĩ nhiều. Chuyện tình yêu thì không nên gượng ép, ai cần thì ở lại, ai không cần thì mời bước ra khỏi cuộc đời ngay từ hôm nay Dậu nhé.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 21/8: TOP 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, vận trình lên hương, của cải dư dôi, lộc lá tá lả, cát khí tăng ngùn ngụt, bản mệnh chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Chủ Nhật 21/08/2022 hôm nay, đường công danh sự nghiệp của Tuổi Mùi sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Tuất nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Tài lộc của bản mệnh được Tam Hội cục nâng đỡ nên tiền đổ về chủ yếu nhờ tài ăn nói và sự nỗ lực của chính bạn. Thời điểm này cũng rất phù hợp để bạn đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc, nếu có ý định đầu tư kinh doanh hay tham gia vào dự án mới thì nên mạnh dạn tiến hành.

Đường tình cảm đi lên trông thấy nhờ Hỏa sinh Thổ. Những ngày đẹp trời hơn đều đang trên đường đến với bạn trong chuyện con cái, yêu đương. Khi bạn tự vượt qua được khoảnh khắc buồn bã ở hiện tại, bạn sẽ thầm biết ơn bản thân vì đã kiên cường tới vậy.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 21/8: TOP 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, vận trình lên hương, của cải dư dôi, lộc lá tá lả, cát khí tăng ngùn ngụt, bản mệnh chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Tài lộc của bản mệnh được Tam Hội cục nâng đỡ nên tiền đổ về - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Được Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dần cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì. Bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm trước thời gian đã định. Tuy nhiên, hãy coi chừng vì xu hướng lý tưởng hóa mọi việc khiến bạn dễ cảm thấy chán nản nếu công việc không được như mong muốn.

Với bản tính hòa đồng và vui vẻ, các quan hệ xã giao của con giáp này vẫn đang phát triển khá thuận lợi. Khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không quá lo lắng, bởi bạn biết chắc sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vui vẻ, tươi vui trở lại. Tam Hợp Quý Nhân cho biết, đây là thời điểm thích hợp để bạn và người ấy tháo gỡ những mâu thuẫn từ trước. Khi đặt mình vào vị trí người còn lại, mọi hiểu lầm đều sẽ tan biến. 

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 21/8: TOP 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, vận trình lên hương, của cải dư dôi, lộc lá tá lả, cát khí tăng ngùn ngụt, bản mệnh chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3
Được Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dần cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h02p hôm nay 21/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này vận trình hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền tài về tay, đào hoa vượng sắc

Đúng 12h02p hôm nay 21/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này vận trình hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền tài về tay, đào hoa vượng sắc

Đúng 12h02p hôm nay 21/8, 3 con giáp này vận trình hanh thông, thuận lợi trăm bề, tiền - tình viên mãn, vạn sự suôn sẻ.

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