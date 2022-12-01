Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/12: Đầu tháng nhiều tin vui, 3 con giáp này tài lộc vượng sắc, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp vững vàng, cuộc đời bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 00:25

Đúng 12h trưa nay 1/12, đầu tháng nhiều tin vui, 3 con giáp này lộc lá đầy nhà, tiền tài bày ra trước mắt, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm, cuộc đời bước sang trang mới.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 1/12/2022 của 12 con giáp thấy, Chính Quan nâng bước, người tuổi Thìn có thể khẳng định được vị thế của mình trong tập thể, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Ai cũng phải công nhận tài năng và đóng góp của bạn.

Nếu là người lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt cả tập thể gặt hái thành công. Nếu là người làm công ăn lương, bạn hãy mạnh dạn nêu ra ý kiến của mình, bởi quan điểm của bạn có thể khiến cho cả tập thể phát triển nhanh chóng hơn nữa đấy.

Về phương diện tình cảm, nhờ tam hợp mà tuổi Thìn cảm nhận được rõ ràng hạnh phúc mình đang có hơn bao giờ hết. Con giáp này cảm thấy trân trọng hơn những gì mà người bạn đời đang làm cho mình. Những ai độc thân cũng có cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong các cuộc gặp gỡ hoặc một buổi từ thiện.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/12: Đầu tháng nhiều tin vui, 3 con giáp này tài lộc vượng sắc, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp vững vàng, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 1
Về phương diện tình cảm, nhờ tam hợp mà tuổi Thìn cảm nhận được rõ ràng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tị có một túi tiền rủng rỉnh chỉ nhờ các công việc chính của mình. Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và nay là lúc bạn được nhận thành quả xứng đáng. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm, dù chỉ là một người làm công ăn lương bình thường đi nữa, bạn cũng không sợ cháy túi. Bạn luôn để dành cho bản thân và gia đình một khoản tiền tiết kiệm, đề phòng sự cố bất ngờ.

Trong ngày Hỏa Thổ tương sinh cho thấy những ai bị bệnh có cơ hội hồi phục sức khỏe, nếu đang có ý định tập luyện và cân đối lại chế độ ăn uống thì thời điểm này cũng rất phù hợp với bản mệnh. Nếu có thể bản mệnh hãy rủ một người bạn để hai người cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng hay giảm cân đã đề ra.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/12: Đầu tháng nhiều tin vui, 3 con giáp này tài lộc vượng sắc, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp vững vàng, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 2
Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tị có một túi tiền rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 1/12/2021 hôm nay, tuổi Ngọ rủng rỉnh tiền bạc khi nhiều nguồn thu nhờ tài tinh thúc đẩy mà phát triển lên rất nhiều. Tiền bạc là một vấn đề quan trọng trong đời sống, nhưng tuổi Ngọ đừng vì thế mà bỏ qua các giá trị quan trọng khác.

Hôm nay, cục diện tương hợp khuyến khích tuổi Ngọ gia tăng sự kết nối, làm quen và mở rộng mối quan hệ của mình. Hơn nữa, con giáp này cũng có cơ hội cao tìm được đối tượng phù hợp để hợp tác làm ăn, đầu tư trong thời gian này.

Thủy sinh Mộc, nửa kia chính là chỗ dựa vững vàng nhất mỗi khi cuộc sống xảy ra biến cố. Vì vậy, bạn chớ nên giấu mọi việc ở trong lòng. Hãy tâm sự với người ấy để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời cùng trao đổi cách giải quyết công việc.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 1/12: Đầu tháng nhiều tin vui, 3 con giáp này tài lộc vượng sắc, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp vững vàng, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 3
Hôm nay, cục diện tương hợp khuyến khích tuổi Ngọ gia tăng sự kết nối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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