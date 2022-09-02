Đón cuối tuần (3/9 - 4/9) đầy hân hoan, 3 con giáp quay vào ô số may mắn, hút sạch túi tiền Thần Tài, nắm trong tay tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 05:01

Những con giáp này chuẩn bị tinh thần để đón khoảng thời gian cuối tuần tốt đẹp, hưởng mọi may mắn về tài lộc.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng có số phần may mắn hơn người trong 2 ngày cuối tuần. Chỉ cần họ nắm bắt được thời điểm này giàu sang phú quý, vận may luôn ở bên. Đại vận đến, nhân duyên khởi sắc, con giáp có bạn bè hỗ trợ làm ăn phát đạt, người độc thân có khả năng kết hôn.

Những mối quan hệ tốt đẹp có từ trước mang đến cho họ rất nhiều cơ may về sự nghiệp và tài chính cho Thìn. Ngoài ra, bản thân họ cũng là một người mưu lược hơn người, thông minh xuất chúng nên mọi sự cực kỳ hanh thông. Vận may tiếp tục theo chân tuổi Thìn, con đường công danh, quan lộ của họ ngày càng rộng mở thênh thang.

Đón cuối tuần (3/9 - 4/9) đầy hân hoan, 3 con giáp quay vào ô số may mắn, hút sạch túi tiền Thần Tài, nắm trong tay tiền tỷ - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Rồng có số phần may mắn hơn người trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh tuổi Hợi bản chất lương thiện, hiền lành, cuộc đời họ thường có quý nhân phù trợ. Ngoài ra tuổi Hợi cũng rất thích kết bạn với những người giỏi giang, từ đó con giáp cũng học hỏi được nhiều điều, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội. Tuổi Hợi có phúc khí lớn nên vào thời điểm cuối tuần này, may mắn càng tìm đến với con giáp này.

Tuổi Hợi chỉ có nhược điểm là hơi lười một chút, nhưng may mắn là vận quý nhân rất vượng nên con giáp này vẫn thường thành công. Tuy nhiên hãy nhớ, thành quả chỉ bền vững khi chúng ta nỗ lực hết sức, đừng lơ là kẻo có ngày hối hận. Đại vận cũng ảnh hưởng đến nhân duyên, đào hoa vượng, tuổi Hợi muốn tiến đến hôn nhân cần nhanh chóng cải thiện, phát triển bản thân.

Đón cuối tuần (3/9 - 4/9) đầy hân hoan, 3 con giáp quay vào ô số may mắn, hút sạch túi tiền Thần Tài, nắm trong tay tiền tỷ - Ảnh 2
Tuổi Hợi có phúc khí lớn nên vào thời điểm cuối tuần này, may mắn càng tìm đến với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà là người khoan dung, nhân từ, đáng tin cậy. Tuổi Dậu chăm chỉ, nhưng bản tính hiền lành nên ít có gan làm ăn lớn, chỉ lẳng lặng tích góp. Vì vậy con giáp cố gắng nhiều nhưng tài sản chỉ ở mức cố định.

Tuy nhiên, cuộc đời họ cũng có những lúc phất lên mạnh mẽ, tiêu biểu là trong 2 ngày cuối tuần này. Thời gian này, tài lộc của Dậu rất vượng, họ làm đâu trúng đó, cuộc sống cực kỳ dư dả. Vận may của họ có thể còn kéo dài thêm đến cuối năm 2022.

Đón cuối tuần (3/9 - 4/9) đầy hân hoan, 3 con giáp quay vào ô số may mắn, hút sạch túi tiền Thần Tài, nắm trong tay tiền tỷ - Ảnh 3
Cuộc đời tuổi Dậu có những lúc phất lên mạnh mẽ, tiêu biểu là trong 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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