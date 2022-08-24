Liên tiếp từ ngày 25/8 đến 2/9, 3 con giáp được khai thông tài vận, nắm trong tay nhà đất bạt ngàn, may mắn triền miên, tiền chắn trước cửa

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 08:36

Thời gian từ ngày 25/8 đến 2/9, những con giáp may mắn này sẽ gặp vận đỏ trong sự nghiệp. Những dự định của họ sẽ sớm trở thành sự thật.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung, dĩ hòa vi quý. Họ thường không để bụng và dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đó là lý do khiến người tuổi này đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ. Người tuổi Mão cả đời tích đức, làm việc thiện nên cuộc sống hậu vận cũng suôn sẻ như mong đợi.

Trong thời gian từ ngày 25/8 đến 2/9, người tuổi Mão có tài vận thăng hoa, mọi dự định, ước mơ của họ đều có cơ hội trở thành hiện thực. Khi đó, những người làm công ăn lương cũng được cấp trên cất nhắc để có thể được đảm nhận vị trí cao hơn. Trong khi những người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm. Người tuổi này làm việc chăm chỉ sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức lao động của bản thân.

Liên tiếp từ ngày 25/8 đến 2/9, 3 con giáp được khai thông tài vận, nắm trong tay nhà đất bạt ngàn, may mắn triền miên, tiền chắn trước cửa - Ảnh 1
Trong thời gian từ ngày 25/8 đến 2/9, người tuổi Mão có tài vận thăng hoa, mọi dự định, ước mơ của họ đều có cơ hội trở thành hiện thực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người tốt bụng, đáng tin cậy và có trách nhiệm. Họ cũng rất khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên có được nhiều mối quan hệ hữu hảo. Tử vi dự đoán, từ ngày 25/8 đến 2/9 của người tuổi Tỵ có quý nhân trong gia đình giúp đỡ.

Kể từ đó, đường tài lộc của họ phất lên nhanh chóng, của cải cứ thế tràn về đầy túi. Kiếm được nhiều tiền, dù vậy con giáp này cũng biết cách tiết kiệm, quản lý của cải nên tiền bạc càng lúc càng nhiều lên. Người tuổi này tiếp tục làm việc chăm chỉ sẽ có cuộc sống giàu sang, tương lai tươi sáng.

Liên tiếp từ ngày 25/8 đến 2/9, 3 con giáp được khai thông tài vận, nắm trong tay nhà đất bạt ngàn, may mắn triền miên, tiền chắn trước cửa - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, từ ngày 25/8 đến 2/9 của người tuổi Tỵ có quý nhân trong gia đình giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trung thực, có sao nói vậy và thường đối xử rất tốt với mọi người. Người tuổi này sống hòa đồng, có nhiều bạn bè và có mạng lưới các mối quan hệ rộng. Không những thế, con giáp này còn vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn, họ được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ.

Liên tiếp từ ngày 25/8 đến 2/9, người tuổi Dậu có tài vận phú quý. Nếu nắm bắt được vận may thì tương lại sẽ được sống nhàn nhã, của cải ngập nhà. Ngoài ra, con giáp này cần cố gắng hơn nữa để thể hiện khả năng của bản thân. Đồng thời, người tuổi Dậu cần chú ý học cách suy nghĩ độc lập, tin rằng mình có thể giải quyết vấn đề thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Liên tiếp từ ngày 25/8 đến 2/9, 3 con giáp được khai thông tài vận, nắm trong tay nhà đất bạt ngàn, may mắn triền miên, tiền chắn trước cửa - Ảnh 3
Liên tiếp từ ngày 25/8 đến 2/9, người tuổi Dậu có tài vận phú quý. Nếu nắm bắt được vận may thì tương lại sẽ được sống nhàn nhã, của cải ngập nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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