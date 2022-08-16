Tuần cuối cùng của tháng 8/2022, mưu sự dễ thành, 3 con giáp hái hết sao trời, vận trình soi sáng rực rỡ, thu hút tiền tài, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 15:30

Tuần cuối tháng 8/2022 sẽ có 3 con giáp may mắn chắc chắn sẽ có cơ hội rung đùi đếm tiền, sự nghiệp lên hương, ví tiền dày cộm, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ và ham học hỏi về những điều mà mình hứng thú. Thời gian trong tuần cuối tháng 8/2022, con giáp tuổi Mùi sẽ được quý nhân phù trợ, “cầu được ước thấy”, khó khăn gì cũng sẽ được giải quyết.

Tuy nhiên, để có lợi cho sự phát triển của mình, con giáp tuổi Mùi không nên kết thân với người thích than phiền, sống thiếu năng lượng, lười biếng. Chắc chắn rằng chỉ có làm việc chăm chỉ mới nhận được đền đáp xứng đáng. Sau khi phấn đấu không ngừng, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng sung túc và tương lai không xa sẽ có thể giàu có.

Tuần cuối cùng của tháng 8/2022, mưu sự dễ thành, 3 con giáp hái hết sao trời, vận trình soi sáng rực rỡ, thu hút tiền tài, phúc lộc vô biên - Ảnh 1
Thời gian trong tuần cuối tháng 8/2022, con giáp tuổi Mùi sẽ được quý nhân phù trợ, “cầu được ước thấy”, khó khăn gì cũng sẽ được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân cũng luôn tích cực trong sự nghiệp, hết mình vì làm việc. Bất kể họ làm gì, hiệu quả công việc luôn thu được gấp đôi so với nỗ lực, tài lộc kiếm được cũng rất khá. Tử vi dự đoán, trong tuần cuối tháng 8/2022, con giáp tuổi Thân sẽ phát triển rầm rộ, đón vận may không ngừng, tiền tài vo số, hạnh phúc đơm hoa kết trái.

Không chỉ vậy, nếu người tuổi Thân mua vé số vào thời điểm này có khả năng sẽ giành giải cao, gặt hái thật nhiều may mắn. Thật khó cho con giáp tuổi Thân nếu như họ chưa muốn làm giàu lúc này vì họ động vào việc gì cũng sinh lời, phát tài phát lộc, của cải đầy ắp.

Tuần cuối cùng của tháng 8/2022, mưu sự dễ thành, 3 con giáp hái hết sao trời, vận trình soi sáng rực rỡ, thu hút tiền tài, phúc lộc vô biên - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, trong tuần cuối tháng 8/2022, con giáp tuổi Thân sẽ phát triển rầm rộ, đón vận may không ngừng, tiền tài vo số, hạnh phúc đơm hoa kết trái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường điềm tĩnh, có cái nhìn sâu, sắc, có tài hùng biện. Họ làm việc có chiến lược, có kế hoạch và thường truyền cảm hứng cho những người khác. Người tuổi này có nhãn quan tinh tường và biết tính đường dài. Họ sẽ không vì cái lợi trước mắt mà quyết định vội vàng.

Trong tuần cuối tháng 8, con giáp này nhận được thêm các cơ hội trong công việc. Người tuổi Ngọ có cơ hội đàm phán với khách hàng để chốt hợp đồng. Với những người đang gặp khó khăn trong công việc thì sẽ được quý nhân giúp đỡ. Họ sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong công việc.

Tuần cuối cùng của tháng 8/2022, mưu sự dễ thành, 3 con giáp hái hết sao trời, vận trình soi sáng rực rỡ, thu hút tiền tài, phúc lộc vô biên - Ảnh 3
Trong tuần cuối tháng 8, con giáp này nhận được thêm các cơ hội trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời cao thả bao tiền to tướng đúng 11h08 trưa mai (11/8/2022), 3 con giáp phú quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Trời cao thả bao tiền to tướng đúng 11h08 trưa mai (11/8/2022), 3 con giáp phú quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Tử vi dự đoán, khi đồng hồ dừng lại ở 11h08 trưa mai 11/8 là thời điểm 3 con giáp này bắt đầu gặp nhiều may mắn, tài lộc trong công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần cuối tháng 8 tử vi ngày mai tử vi ngày 16/8 tử vi thứ 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 59 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng