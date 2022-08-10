Tử vi 4 ngày cuối tuần (11/8 - 14/8), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 08:35

Trong 4 ngày cuối tuần, tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng 3 con giáp sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi luôn có tính cách lạc quan, suy nghĩ tích cực. Đồng thời, họ cũng thuộc tuýp người cầu tiến, không ngừng học hỏi, vươn lên. Người tuổi Mùi cho rằng những khó khăn, thất bại là cơ hội tốt để họ học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân. Con giáp này luôn đối mặt với những khó khăn, thử thách bằng thái độ điềm tĩnh, can đảm vượt qua và dám nghĩ dám làm.

Bước sang 4 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi có tài lộc vượng. Sự nghiệp của họ cũng có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Là người tận tâm, tận lực với công việc, con giáp này có thể được giao những trọng trách, nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này thăng tiến trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. 

Tử vi 4 ngày cuối tuần (11/8 - 14/8), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi - Ảnh 1
Bước sang 4 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi có tài lộc vượng. Sự nghiệp của họ cũng có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp tuổi Thân luôn tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, họ sẽ đạt được thành công đúng như mong đợi. Người tuổi Thân thích nghi rất tốt với mọi hoàn cảnh và luôn nỗ lực vươn lên. Tử vi dự đoán, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Thân sẽ không còn gặp điềm xui mà ngược lại còn gặp nhiều may mắn.

Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp này làm ăn buôn bán có tài, có tâm nên được nhiều khách hàng ủng hộ. Sau nhiều khó khăn, vất vả, con giáp tuổi Thân cũng đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân mình.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (11/8 - 14/8), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi - Ảnh 2
 Tử vi dự đoán, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Thân sẽ không còn gặp điềm xui mà ngược lại còn gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thực tế, những người tuổi Sửu rất hào phóng và tốt bụng. Con giáp này được biết đến với tinh thần làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn, gian khổ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu rất có ý chí tiến thủ, không chịu an phận thủ thường. Đến trung tuổi, họ sẽ được đề bạt giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan, tổ chức họ làm việc.

Bước sang 4 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu sẽ có tài vận vượng. Họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng. Con giáp tuổi Sửu cần phải chớp lấy thời cơ, nắm bắt mọi cơ hội thì sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi. Đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc, hướng kinh doanh mới hoặc đầu tư vào lĩnh vực mà họ am hiểu. Nỗ lực hết mình trong công việc, con giáp này sẽ thu về thành quả xứng đáng. Nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (11/8 - 14/8), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi - Ảnh 3
Bước sang 4 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu sẽ có tài vận vượng. Họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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