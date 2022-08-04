Chính thức thoát nghèo vào cuối tuần này (6/8 - 7/8), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, cầu gì được nấy, thu lộc dồn dập

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 11:07

Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn này sẽ nhận được những cơ may phát tài, cuộc sống của họ sung túc hơn thời gian trước.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chăm chỉ, tích cực trong công việc, có tính cầu thị. Dù theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào, con giáp này cũng chấp nhận khó khăn, thử thách mà nỗ lực vượt qua. Vì vậy, Hợi có thể đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp sau tuổi 35.

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Hợi nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Họ nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn, hứa hẹn sẽ sinh lời trong thời gian tới. Nắm bắt tốt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Chính thức thoát nghèo vào cuối tuần này (6/8 - 7/8), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, cầu gì được nấy, thu lộc dồn dập - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Hợi nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng bao dung, nhân ái và cực kỳ tốt bụng. Người tuổi này thật thà ngay thẳng, công tư phân minh. Cũng bởi vì vậy nên họ được những người khác tin tưởng.

Tử vi có nói, đúng 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tuất nhận đại phúc, đại hỷ. Họ làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Người làm công ăn lương cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Con giáp tuổi Tuất nên tranh thủ nắm bắt cá cơ hội làm ăn để tiếp tục nhận được hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

Chính thức thoát nghèo vào cuối tuần này (6/8 - 7/8), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, cầu gì được nấy, thu lộc dồn dập - Ảnh 2
Tử vi có nói, đúng 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tuất nhận đại phúc, đại hỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ phúc vận hanh thông, may mắn tề tựu. Con giáp có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn trong công việc để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Thần Tài chỉ điểm cho Tỵ có những quyết định khôn ngoan về tiền bạc, bạn cũng cảm thấy tự tin hơn với những gì mình thực hiện để gia tăng thu nhập.

Sức khỏe người tuổi Tỵ được cải thiện rõ rệt so với thời gian trước. Bạn chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên, hơn nữa, bạn cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể thao mỗi ngày.

Chính thức thoát nghèo vào cuối tuần này (6/8 - 7/8), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, cầu gì được nấy, thu lộc dồn dập - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ phúc vận hanh thông, may mắn tề tựu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 30 tháng 7 dương lịch, tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp trả sạch nợ nần, hốt tiền mỏi tay

Đúng ngày 30 tháng 7 dương lịch, tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp trả sạch nợ nần, hốt tiền mỏi tay

Tử vi cho biết, trong ngày 30/7, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, sung túc, làm việc gì cũng rất thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày mai tử vi ngày 4/8 tử vi thứ 5 con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng