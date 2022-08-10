Đúng ngày mai, thứ Năm 11/8/2022, Thần Tài trải chiếu hoa, 3 con giáp lấy túi hứng bạc vàng, may mắn bốn bề tụ hội, vận số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 06:53

Tử vi có dự báo, sang ngày thứ Năm 11/8/2022 chính là thời kì phát tài - đổi vận của 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra trong ngày thứ 5 này thành công như mong đợi. Con giáp có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên phân công. Đôi khi, bạn có khắt khe một chút nhưng điều đó là cần để công việc. Vận trình tài lộc của Mão phải nói là vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, dù vậy bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý và khoa học hơn nếu không muốn rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần.

Vận trình tình cảm có nhiều tiến triển tốt. Người thuộc tuổi này có xu hướng giữ kín những vấn đề khó khăn trong lòng mà không chia sẻ với người ấy, đơn giản vì bạn không muốn làm phiền họ. Tuy nhiên, bạn hãy thay đổi ngay việc này để tránh khiến mối quan hệ của bạn dần trở nên xa cách.

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/8/2022, Thần Tài trải chiếu hoa, 3 con giáp lấy túi hứng bạc vàng, may mắn bốn bề tụ hội, vận số đỏ chót như son - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra trong ngày thứ 5 này thành công như mong đợi. Con giáp có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên phân công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hợp nâng đỡ trong ngày thứ 5 này, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau. Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào ngay ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng.
 

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại có một chút dấu hiệu trục trặc. Con giáp này cần chú ý giữ khoảnh cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi, thân thiết với người khác, khiến nửa kia tổn thương, gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/8/2022, Thần Tài trải chiếu hoa, 3 con giáp lấy túi hứng bạc vàng, may mắn bốn bề tụ hội, vận số đỏ chót như son - Ảnh 2
Tam Hợp nâng đỡ trong ngày thứ 5 này, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn trong ngày hôm nay. Con giáp này đã có thể thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được.

Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bạn còn có thể đưa bạn tiến xa hơn nữa. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/8/2022, Thần Tài trải chiếu hoa, 3 con giáp lấy túi hứng bạc vàng, may mắn bốn bề tụ hội, vận số đỏ chót như son - Ảnh 3
Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ơn trên ban điềm lành vào ngày 8/8/2022, may mắn hiện diện khắp nơi, phú quý bốn bề hội tụ, thời kỳ làm giàu đến gần với 3 con giáp

Ơn trên ban điềm lành vào ngày 8/8/2022, may mắn hiện diện khắp nơi, phú quý bốn bề hội tụ, thời kỳ làm giàu đến gần với 3 con giáp

Tử vi dự đoán, vào đúng ngày 8/8/2022, những con giáp may mắn này gặp thời đổi vận, có cơ hội trở thành đại gia, tiền của tiêu xài không hết.

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