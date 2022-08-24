Gà gáy vào canh Ngọ (thứ Tư 24/8/2022), 3 con giáp vươn vai hái tài lộc, phú quý tràn vào nhà, may mắn quấn quanh cửa, mọi muộn phiền tiêu tan

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 09:10

Sang giờ Ngọ thứ Tư ngày 24/8/2022, 3 con giáp sau đây được dự đoán là may mắn, thuận lợi nhất trong số 12 con giáp.

Tuổi Tý

So với những con giáp khác, tuổi Tý thậm chí có tiềm năng làm giàu trong một sớm một chiều vì họ rất giỏi nắm bắt cơ hội, biết xông pha, tạo dựng quan hệ xung quanh tốt, nhờ vậy mà cũng có nhiều quý nhân xuất hiện chiếu cố.  Người tuổi Tý vốn tài giỏi thông minh, ngay khi không gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ cũng sẽ tranh thủ để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. 

Sang giờ Ngọ hôm nay 24/8/2022, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, người làm ăn kinh doanh sẽ có lối đi riêng, việc đầu tư sinh lời chỉ trong tầm tay. Bên cạnh đó, những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ được thăng chức tăng lương. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Tý trong thời gian này sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.  

Gà gáy vào canh Ngọ (thứ Tư 24/8/2022), 3 con giáp vươn vai hái tài lộc, phú quý tràn vào nhà, may mắn quấn quanh cửa, mọi muộn phiền tiêu tan - Ảnh 1
Sang giờ Ngọ hôm nay 24/8/2022, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, người làm ăn kinh doanh sẽ có lối đi riêng, việc đầu tư sinh lời chỉ trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất thông minh, nhanh nhẹn, có chí tiến thủ và tinh thần trách nhiệm cao. Nên khi đối mặt với nhiều khó khăn, vấp ngã không ít lần bản mệnh vẫn giữ được tinh thần lạc quan và không chịu đầu hàng. Trong tử vi, đúng giờ Ngọ hôm nay 24/8/2022 sẽ là khoảng thời gian đầy may mắn, tiền bạc vượng phát với người tuổi Thìn.

Con giáp này chẳng hiểu làm cách nào mà tự dưng có cả đống tiền trong tay, tài lộc ào ào đổ về nhà khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên, trầm trồ ngưỡng mộ. Chính vì vậy, bạn đừng chần chừ trước cơ hội trời cho nhé. Người tuổi Thìn làm đâu thắng đó, tài lộc lũy tiến, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể nên con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang, sung sướng như tiên.

Gà gáy vào canh Ngọ (thứ Tư 24/8/2022), 3 con giáp vươn vai hái tài lộc, phú quý tràn vào nhà, may mắn quấn quanh cửa, mọi muộn phiền tiêu tan - Ảnh 2
Trong tử vi, đúng giờ Ngọ hôm nay 24/8/2022 sẽ là khoảng thời gian đầy may mắn, tiền bạc vượng phát với người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất quyết đoán, nhanh chóng trong việc đưa ra quyết định của mình nhưng không xảo quyệt. Con giáp này luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Theo tử vi, sang giờ Ngọ ngày 24/8/2022 được dự đoán là khoảng thời gian khá tốt với con giáp tuổi Tỵ khi vận may được cải thiện đáng kể, công việc sẽ thuận buồm xuôi gió.

Cụ thể, trong công việc tuổi Tỵ sẽ có nhiều tiến triển bất ngờ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ do có quý nhân giúp đỡ. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu biết nắm bắt cơ hội thì mọi thứ sẽ phất lên như diều gặp gió, tài khoản tăng số, tiền bạc tiêu không cần phải suy nghĩ.

Gà gáy vào canh Ngọ (thứ Tư 24/8/2022), 3 con giáp vươn vai hái tài lộc, phú quý tràn vào nhà, may mắn quấn quanh cửa, mọi muộn phiền tiêu tan - Ảnh 3
 Theo tử vi, sang giờ Ngọ ngày 24/8/2022 được dự đoán là khoảng thời gian khá tốt với con giáp tuổi Tỵ khi vận may được cải thiện đáng kể, công việc sẽ thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới, những con giáp này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 4 tử vi ngày 24/8 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 44 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi