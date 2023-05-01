'Độc chiếm' Thần Tài trong tuần đầu tiên tháng 5, may mắn hiện rõ trên gương mặt, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền tài đổ ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 04:29

Trong tuần đầu tiên tháng 5, top 3 con giáp vô cùng may mắn và hạnh phúc khi sống trong ngập tràn niềm vui, ngập tràn hạnh phúc vì được thần tài nâng đỡ.

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp, những người tuổi Mão luôn là người hiền lành, lương thiện. Con giáp này dễ dàng gặp được may mắn hơn người khi tuần mới liên tiếp gặp được quý nhân từ công việc đến chuyện tình cảm. Tử vi dự báo, trong tuần đầu tiên tháng 5, tuổi Mão có một tình yêu như ý. Bạn khiến người ấy cảm thấy hài lòng và biết ơn vì cách quan tâm của bạn dành cho họ.

Đối với những người tuổi Mão làm ăn kinh doanh đại thắng, có được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè và người thân nên công việc vô cùng thuận lợi. Cuộc sống và tiền bạc dồi dào cố gắng tiết kiệm để tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai của mình. Những người tuổi Mão cũng hay tận dụng thời gian may mắn để tạo cuộc sống viên mãn cho mình.

'Độc chiếm' Thần Tài trong tuần đầu tiên tháng 5, may mắn hiện rõ trên gương mặt, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền tài đổ ào ào vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tính cách, những người tuổi Tuất là những người luôn bao dung, độ lượng, có nhiều mối quan hệ tốt nên sự nghiệp vô cùng hanh thông. Tử vi có nói, tuổi Tuất gặp được ý trung nhân, tình yêu phơi phới giúp bạn có thêm động lực tinh thần làm việc.

Trong tuần đầu tiên tháng 5, tuổi Tuất sẽ có công việc như ý, tiền bạc dồi dào, bạn nên trân trọng cơ hội đến với mình. Nếu thực sự muốn đầu tư thì hãy tư vấn ý kiến của người thân, đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm để đầu tư đúng chỗ mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn và tránh được những thua lỗ, vội vàng.

'Độc chiếm' Thần Tài trong tuần đầu tiên tháng 5, may mắn hiện rõ trên gương mặt, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền tài đổ ào ào vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội thăng quan trong tuần đầu tiên tháng 5. Đây là thời điểm vô cùng may mắn với con giáp này. Nếu bạn thực sự yêu mến người ấy thì phải cố gắng hơn nữa nhé nếu không cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay.

Tử vi có nói, những người tuổi Hợi sẽ có một tình yêu khá ổn rồi, công việc cũng đang tốt. Trong thời gian này, bạn chỉ là đừng quá hài lòng với bản thân, hãy gắng sức để củng cố vị trí của mình. Tuổi Hợi sẽ có một cuộc sống tiền bạc dồi dào nếu có thể giúp người thân cùng chung sức làm ăn thì hãy nhiệt tình hết mình nhé.

'Độc chiếm' Thần Tài trong tuần đầu tiên tháng 5, may mắn hiện rõ trên gương mặt, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền tài đổ ào ào vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ hôm nay đến mùng 10/3 âm lịch, 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia, may mắn ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người

Từ hôm nay đến mùng 10/3 âm lịch, 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia, may mắn ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người

Dưới đây là những con giáp giàu có nắm tiền tỷ trong tay, thời gian này, bản mệnh sẽ thu được nguồn lộc khủng nhất từ trước đến giờ, đón tình yêu tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 5 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 5

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 34 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 34 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 38 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 39 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 43 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 13 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết