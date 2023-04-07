Đầu tuần tới (10/4) "hồng phúc tề tựu" đến 3 con giáp này: phú quý trong tầm tay, làm gì cũng hái ra tiền, vàng chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 08:04

Dự báo đầu tuần tới, sự nghiệp sẽ có một bước ngoặt. Hoặc là quyết định thăng chức. Nhưng cũng rất có thể là sẽ nhen nhóm ý định nhảy việc, bước vào một lĩnh vực mà mình đam mê. Lời khuyên là hãy cân nhắc thật kỹ. Dám thay đổi để đạt tới thành công buộc bạn phải vượt qua được những khó khăn, thử thách

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một công việc nhẹ nhàng, bạn hoàn toàn có thể giải quyết nhanh chóng và giành nhiều thời gian hơn cho bản thân và những mối quan hệ xung quanh.

Bạn và người ấy hay gặp trục trặc, dễ rạn nứt vì chuyện tiền bạc. Bạn nên chia sẻ thẳng thắn suy nghĩ của mình với đối phương, càng để lâu càng khiến cả hai mệt mỏi.

Đầu tuần tới (10/4) 'hồng phúc tề tựu' đến 3 con giáp này: phú quý trong tầm tay, làm gì cũng hái ra tiền, vàng chất đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những cánh cửa mới sẽ mở ra dành cho những ai nhanh nhạy, dám nghĩ dám làm. Việc của bạn cần làm là hãy mở rộng các mối quan hệ, kết nối với những người có tư tưởng tích cực. Họ sẽ mang đến cho bạn không chỉ là kiến thức mà còn vô số những cơ hội làm ăn tuyệt vời. 

Với những người chưa có mảnh tình nào, thì mọi thứ được dự đoán là sẽ có sự biến chuyển theo hướng thật  tốt đẹp. Rất có thể bạn sẽ có thêm một bước tiến mới trong mối bạn bè lâu năm. Chính nhờ sự gắn bó lâu dài trước đó, thấu hiểu và chia sẻ cho nhau, mà hai bạn nhanh chóng giúp chuyện tình này trở nên hoàn hảo. Nhiều bạn tuổi Dần còn có quyết định đi tới hôn nhân trong năm 2023 này. 

Đầu tuần tới (10/4) 'hồng phúc tề tựu' đến 3 con giáp này: phú quý trong tầm tay, làm gì cũng hái ra tiền, vàng chất đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi cứng đầu và không bao giờ thay đổi ý kiến của mình vì ý kiến của người khác. Họ là người có chính kiến, ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ trông có vẻ luôn nhàn nhã nhưng sự thật là những người rất kiên cường, gặp khó khăn không ca thán, sẽ âm thầm mà nỗ lực giải quyết.

Theo tử vi, phụ nữ tuổi này cuộc đời nhìn chung tốt đẹp, luôn được vận may chiếu cố. Đa số họ lấy chồng thành đạt, được chồng cưng chiều, cả đời hưởng hạnh phúc.

Đầu tuần tới (10/4) 'hồng phúc tề tựu' đến 3 con giáp này: phú quý trong tầm tay, làm gì cũng hái ra tiền, vàng chất đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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