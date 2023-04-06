5 cặp con giáp lấy nhau "xác định" nghèo khó cả đời, hôn nhân vướng vô vàn thị phi, cuộc sống khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 15:15

Theo tử vi thì những cặp con giáp này xung khắc, giống chung một nhà với nhau thì khó mà phát triển về tình cảm và tiền bạc, dễ xích mích, xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Thìn - Tuất

Trong vòng tử vi, Thìn và Tuất là hai con giáp đối đầu trực diện nhau. Nếu sống chung, hai con giáp này có đạt được sự cảm thông và chia sẻ trong cuộc sống. Thìn mệnh Hỏa, Tuất mệnh Kim.

Nếu kết hợp với nhau, Thìn sẽ bị suy yếu, Tuất cũng cũng bị tiêu hao. Cả hai đều bị tổn thương.

Để hóa giải, có thể dùng yếu tố Thủy để chế ngự sự mạnh mẽ, mãnh liệt của tuổi Thìn. Có thể đặt một bình nước ở hướng Tây Nam, Đông Nam hoặc đặt biểu tượng Thủy (thác nước, con cá...) ở gần cổng. Thủy sẽ cuốn trôi giận dữ của Thìn và sự buồn bã của Tuất để cả hai dễ hòa hợp với nhau hơn.

5 cặp con giáp lấy nhau 'xác định' nghèo khó cả đời, hôn nhân vướng vô vàn thị phi, cuộc sống khó khăn trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỵ – Hợi

Trong tình yêu t.uổi Hợi một khi đã bột phát thì nhiệt tình như bốc lửa, thật khó có ai có thể ngăn cản nổi. Trong khi đó Tỵ lại khá khắt khe, và cũng có tính chiếm hữu. Tỵ có tiêu chuẩn cao cho bản thân và bạn tình của mình. Họ có thể rất hay nghi ngờ người thân và mọi người nói chung.

Nếu Hợi kết duyên với người tuổi Tỵ phần lớn không có hạnh phúc hoặc khổ đau, hoặc chia ly hay nửa đường đứt gánh vì tai họa hay bi kịch.

Tý -  Ngọ

Tuổi Tý thường coi trọng tiền bạc hơn chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình, trong khi đó tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược. Tuổi Tý thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc, nhưng tuổi Ngọ lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó, hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp.

Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển nhưng tuổi Tý lại có tính thích kiểm soát đối phương. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó, nếu cứ khăng khăng đến với nhau, không sớm thì muộn cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, từ đó khiến hôn nhân trở thành “nấm mồ của tình yêu”.

5 cặp con giáp lấy nhau 'xác định' nghèo khó cả đời, hôn nhân vướng vô vàn thị phi, cuộc sống khó khăn trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sửu - Mùi

Sửu và Mùi đều thuộc hành Thổ nên khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra quá nhiều năng lượng Thổ, sinh bất lợi. Cặp đôi này thường gặp nhiều mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tính khí hai bên cũng không giống nhau. Sửu thẳng thắn, sống thực tế nên không thích lãng phí thời gian và chuyện tình cảm sướt mướt. Trong khi đó, Mùi lại sống thiên về tình cảm, hơi mộng mơ. Cùng một vấn đề nhưng họ lại có cách nhìn nhận khác nhau và dễ nảy sinh bất đồng.

Để hòa hợp, giảm bớt sự mạnh liệt của năng lượng Thổ giữa hai con giáp này, có thể treo một chiếc chuông gió bằng kim loại ở trong nhà, đặc biệt là khu vực mà cả hai thường tiếp xúc.

Dần - Thân

Những người tuổi Dần và tuổi Thân đều có tính hiếu thắng, thích nổi bật, cái tôi cá nhân cao và đều thích chạy theo sở thích riêng. Tuổi Thân muốn sống một cuộc sống thật thoải mái, trong khi tuổi Dần cần tự do. Do đó, nếu cặp con giáp xung khắc này lấy nhau, giữa họ sẽ nảy sinh sự đố kỵ, cuộc sống vợ chồng cũng dễ rơi vào tình trạng nhàm chán, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do vợ chồng bất đồng quan điểm, đặc biệt là về cách dạy dỗ con cái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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