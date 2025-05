Giá cà phê hôm nay 12/5/2025: Thế giới biến động trái chiều, trong nước thu mua ở mức 128.000 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm sáng qua.

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, giá cà phê trong nước hôm nay khoảng 128.000 - 128.200 đồng/kg. Tuần này, thị trường đón nhận thông tin dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố vào ngày thứ Ba. Cùng với đó giới đầu cơ cũng nghe ngóng tình hình từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng), giá cà phê được thu mua với mức 127.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê ở mức 128.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 128.000 đồng/kg.

Tương tự, tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 128.200 đồng/kg; tại Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 128.100 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ở mức 128.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 128.000 đồng/kg.

Còn giá cà phê tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 128.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ VOV.VN, giá cà phê thế giới vào sáng 12/5 (theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái tăng - giảm trái chiều giá trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta đang dao động trong khoảng 5.188 - 5.306 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 trên sàn London giảm về mức 5.226 USD/tấn, giảm 0,74%, tương đương giảm 39 USD/tấn so với phiên trước.

Đang ở trạng thái tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2025 đang là 387,75 US cent/lb, tăng 0,10% tương đương tăng 0,40 US cent/lb so với cuối phiên trước đó.

