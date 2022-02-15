Đầu tháng 3 tới, nhờ có Thần Phật phù hộ, 3 con giáp này gặp đại hỷ đại lợi, mọi hung vận hóa cát, vận đỏ như son, phúc trạch thâm hậu

Tử vi học có nói, dù tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn nhưng họ cũng là một trong những con giáp luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống đến một lúc nào đó sẽ thăng hoa rực rỡ. Đặc biệt, đầu tháng 3 tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt để thăng quan tiến chức trong công việc.

Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, nếu như không muốn nói có những người sẽ đổi đời ngoài sức tưởng tượng. Từ giai đoạn này đến giữa năm, tuổi Dậu sẽ gặp nhiều hỷ sự giúp cuộc sống sắp tới thoải mái, vui vẻ.

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, đôn hậu, hòa đồng với mọi người. Bạn thuộc tuýp người có thể chịu đựng gian khổ. Dù khó khăn đến đâu, bạn cũng không từ bỏ mục tiêu và luôn kiên định với ước mơ của mình.

Đầu tháng 3 tới, con giáp này được Thần Tài ưu ái nên đường tài lộc sẽ thuận hơn tháng trước. Người chưa có công việc làm thì sang tháng này cũng sẽ tìm được công việc phù hợp. Người dự định chuyển đổi công việc cũng sẽ có được công việc với mức lương thưởng, đãi ngộ tốt hơn. Được Thần Tài trợ giúp nên người làm công ăn lương hay đều có thu nhập tăng vọt, cuộc sống ngày một sung túc.

Đầu tháng 3 tới, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ góp phần giúp cuộc sống tuổi Thìn được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, trong giai đoạn vừa qua, cuộc sống tuổi Thìn tuy gặp nhiều khó khăn nhưng mọi thứ dường như được cải thiện rõ rệt khi bước qua tháng 3 tới. Cụ thể, đầu tháng 3 tới, tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền.

Theo tử vi tháng 3, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ góp phần giúp cuộc sống tuổi Thìn được nâng lên tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Thìn sẽ có cơ hội được thăng tiến, ngoài ra tuổi Thìn cũng tìm được cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.