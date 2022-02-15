Đầu tháng 3 tới, nhờ có Thần Phật phù hộ, 3 con giáp này gặp đại hỷ đại lợi, mọi hung vận hóa cát, vận đỏ như son, phúc trạch thâm hậu

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có ơn trên ban lộc, 3 con giáp này phú quý an khang, may mắn ngập tràn, tiền tiêu không hết, của cải đề huề vào đầu tháng 3 tới.
- Từ nay đến hết tháng 2, Hung Tinh ngự trị khó đoán, 3 con giáp này biến động tài chính nghiêm trọng, tiểu nhân lăm le quấy phá, vận xui bao vây không dứt
- Định mệnh an bài, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp này vào 3 tháng tới sẽ có cơ may 'trở mình' thành tỷ phú, an nhàn hưởng thụ, sống đời đại hỷ
Tuổi Dậu
Tử vi học có nói, dù tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn nhưng họ cũng là một trong những con giáp luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống đến một lúc nào đó sẽ thăng hoa rực rỡ. Đặc biệt, đầu tháng 3 tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt để thăng quan tiến chức trong công việc.
Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, nếu như không muốn nói có những người sẽ đổi đời ngoài sức tưởng tượng. Từ giai đoạn này đến giữa năm, tuổi Dậu sẽ gặp nhiều hỷ sự giúp cuộc sống sắp tới thoải mái, vui vẻ.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, đôn hậu, hòa đồng với mọi người. Bạn thuộc tuýp người có thể chịu đựng gian khổ. Dù khó khăn đến đâu, bạn cũng không từ bỏ mục tiêu và luôn kiên định với ước mơ của mình.
Đầu tháng 3 tới, con giáp này được Thần Tài ưu ái nên đường tài lộc sẽ thuận hơn tháng trước. Người chưa có công việc làm thì sang tháng này cũng sẽ tìm được công việc phù hợp. Người dự định chuyển đổi công việc cũng sẽ có được công việc với mức lương thưởng, đãi ngộ tốt hơn. Được Thần Tài trợ giúp nên người làm công ăn lương hay đều có thu nhập tăng vọt, cuộc sống ngày một sung túc.
Tuổi Thìn
Tử vi học có nói, trong giai đoạn vừa qua, cuộc sống tuổi Thìn tuy gặp nhiều khó khăn nhưng mọi thứ dường như được cải thiện rõ rệt khi bước qua tháng 3 tới. Cụ thể, đầu tháng 3 tới, tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền.
Theo tử vi tháng 3, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ góp phần giúp cuộc sống tuổi Thìn được nâng lên tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Thìn sẽ có cơ hội được thăng tiến, ngoài ra tuổi Thìn cũng tìm được cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.