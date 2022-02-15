Tháng 3 sắp tới, Ngũ Quỷ báo hiệu điềm dữ, 3 con giáp này dễ gặp đại hạn mất tiền, tiểu nhân ám hại sau lưng

Tâm linh - Tử vi 15/02/2022 14:10

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong tháng 3 sắp tới, 3 con giáp này bị hung tinh chi phối đại vận, gặp nhiều rắc rối tai ương, vận trình gập ghềnh khó nắm bắt.

Tuổi Tuất

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện trong vận trình tháng 3 của người tuổi Tuất cảnh báo bạn về những hung hiểm có thể phải đối mặt. Có điềm báo tiểu nhân quấy phá, đối thủ giở trò cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở.

Về sự nghiệp, tháng 3 này có thể xuất hiện nhiều cản trở mà không rõ lý do dù bạn đã rất nỗ lực. Người tuổi Tuất còn có yếu tố tranh đoạt tiền tài, dễ bị cạnh tranh từ chính anh chị em trong nhà hay đồng nghiệp. Nên giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, ở công sở tránh ganh đua, mạo phạm cấp trên, ảnh hưởng xấu thêm đến vận hạn của mình.

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Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện trong vận trình tháng 3 của người tuổi Tuất cảnh báo bạn về những hung hiểm có thể phải đối mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân, năm nay cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây cũng là trở ngại lớn trên con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong tháng 3 sắp tới. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Về tiền bạc, tháng 3 sắp tới không phải là một năm dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

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Bước vào tháng 3 sắp tới cũng tức là lúc mà vận thế của con giáp này vô cùng lao đao, hạn tiểu nhân nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi với tính cách bá đạo, không thích tiếp nhận ý kiến đóng góp của người khác, nên đôi khi sẽ đưa ra những quyết sách sai lầm. Bước vào tháng 3 sắp tới cũng tức là lúc mà vận thế của con giáp này vô cùng lao đao, hạn tiểu nhân nặng nề. Con giáp này dễ bị tiểu nhân đâm sau lưng, cản trở con đường phát triển công việc, tạo nên rất nhiều áp lực tài chính, kinh tế.

Đối với nhóm tuổi Hợi làm chủ, làm ăn riêng cần thận trọng, không được nóng vội. Tháng 3 này, công việc làm ăn của người tuổi Hợi có khá nhiều biến động, cần hạn chế làm ăn lớn và nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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