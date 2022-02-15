Nửa sau tháng Giêng, được Cát Thần sủng ái và che chở, 3 con giáp này sự nghiệp thăng hoa, tài vận sung túc, phúc phần thâm hậu, xui rủi tan biến

Tâm linh - Tử vi 15/02/2022 10:10

Tử vi 12 con giáp cho thấy, nhờ bàn tay nâng niu của Thần Tài và quý nhân, 3 con giáp này hưởng nhiều phước lành từ trên trời rơi xuống, đời sống viên mãn, tiền tài đều có.

Tuổi Thìn

Nửa sau tháng Giêng là lúc để con giáp tuổi Thìn thực hiện những dự định mới để thỏa ước nguyện của mình. Nhờ có Tả Phủ che chở nên mọi sự khó khăn đều được giúp đỡ. Công việc của bản mệnh lúc này khá tốt, mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà bạn đã đề ra, không có khó khăn gì là bạn không thể giải quyết miễn là bạn dành đủ thời gian tập trung.

Tình hình tài lộc của bản mệnh có nhiều dấu hiệu đáng mừng, đáng mong đợi, không còn phải lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều về vấn đề tiền nong. Chuyện tình cảm của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, đào hoa vượng nhưng bạn cũng nên cân nhắc. Việc lựa chọn là cần thiết nếu bạn không muốn có những sai sót về sau khiến mình cảm thấy hối hận.

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Nửa sau tháng Giêng là lúc để con giáp tuổi Thìn thực hiện những dự định mới để thỏa ước nguyện của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, thời gian qua tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng vào nửa sau tháng Giêng, cuộc sống tuổi Tuất sẽ thăng hoa lên tầm cao mới. Đặc biệt, trong thời điểm này tuổi Mùi sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, ngoài ra họ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn.

Người tuổi Tuất không những độc lập tự chủ mà còn sống có tình nghĩa nên được trời ban nhiều phước lành, xung quanh có nhiều quý nhân chiếu cố, càng lớn tuổi cuộc sống càng thăng hoa viên mãn. Nhìn chung, trong vòng nửa năm tới, tuổi Tuất làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ, 10 người hết 9 người thành công.

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Nửa sau tháng Giêng, may mắn sẽ đến với người tuổi Thân do có vận quý nhân hưng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Bản mệnh một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Nửa sau tháng Giêng, may mắn sẽ đến với người tuổi Thân do có vận quý nhân hưng phát. Con giáp này làm bất cứ việc gì hay đi đến bất cứ đâu cũng có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên thành công nối tiếp thành công.

Đặc biệt là về mặt tài chính trong nửa sau tháng Giêng, những người tuổi Thân sẽ có những bước chuyển biến tích cực, khiến cho ví tiền của bạn liên tục nảy số. Cuộc sống của những người tuổi Thân lên như diều gặp gió khiến ai cũng phải ghen tỵ với bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng 13 ngày nữa, nhờ trời cao ban phước lành, 3 con giáp này giải được hạn Tam Tai, tài lộc khởi sắc, vận trình suôn sẻ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, nhờ hưởng lộc trời ban mà 3 con giáp này sẽ may mắn ngập tràn, vận trình thăng hoa, lộc lá đuề huề, công thành danh toại vào đúng 13 ngày nữa.

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