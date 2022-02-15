Từ nay đến hết tháng 2, Hung Tinh ngự trị khó đoán, 3 con giáp này biến động tài chính nghiêm trọng, tiểu nhân lăm le quấy phá, vận xui bao vây không dứt

Chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu, từ nay đến hết tháng 2 , vận mệnh tuổi Thìn có nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở con đường thăng tiến. Hung vận vẫn luôn rình rập.

Về vấn đề tài chính, bạn có khả năng thất thoát tiền bạc. Những người có ý định khởi nghiệp cần thận trọng xem xét trước khi quyết định đầu tư. Từ nay đến hết tháng 2, con giáp này nên chú ý cất giữ tài khoản cá nhân cẩn thận, tránh vì bất cẩn mà đánh rơi hay bị trộm cướp.

Từ nay đến hết tháng 2, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy vậy vẫn có thể an toàn hoàn thành các hạng mục được giao. Nhưng người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Về mặt tài lộc, từ nay đến hết tháng 2 là giai đoạn kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt. Để tránh vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần cũng nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Từ nay đến hết tháng 2, người tuổi Tỵ rất dễ bị người thân cận hãm hại về công việc, tài chính, tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một nhược điểm tuy đa nghi nhưng ngược lại khi đã tin ai thì tin hết lòng mà không có bất cứ sự đề phòng nào. Từ nay đến hết tháng 2, lợi dụng tính cách ấy mà người tuổi Tỵ rất dễ bị người thân cận hãm hại về công việc, tài chính, tiền bạc khiến cuộc sống con giáp này trở nên khó khăn, túng thiếu.

Người tuổi Thân bước vào giai đoạn này với vận thế nhiều trắc trở, khó có được thành công đột phá. Con giáp này dễ bị người khác đố kỵ, ghen tức với năng lực xuất sắc của bản thân mà bày mưu hãm hại, khiến người tuổi Thân làm bất cứ việc gì cũng khó khăn, và đặc biệt dễ bị cướp công, bị đùn đẩy trách nhiệm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.