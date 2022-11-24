Đầu tháng 11 âm đón lộc rộn ràng, cuối tháng giàu to trúng lớn, 3 tuổi một bước lên hàng đại gia, tay ôm tiền tỷ, mua nhà đổi xe ầm ầm

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần từ ngay đầu tháng 11 âm lịch này. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Cũng có thể, con giáp phát tài sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng từ đầu tháng 11 âm lịch này, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sinh ra là những người thông minh, chững chạc hơn tuổi, tính tình cẩn thận từng li từng tí. Họ sống có trách nhiệm cũng như đặt chữ tín lên hàng đầu, khi nhận nhiệm vụ sẽ tập trung tinh thần, trí lực để hoàn thành xuất sắc nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 âm lịch này mọi khó khăn đều được quét sạch, thay vào đó là may mắn hơn người nhờ được quý nhân phù trợ, mở ra hướng đi mới cho bản thân.

Người cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của, nhìn chung đây là con giáp sẽ gặt hái tài lộc trong khoảng thời gian tới. Với sự thông minh tinh tế, tuổi Ngọ nhất định sẽ không bỏ lỡ thời cơ vàng son này.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.