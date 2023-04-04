Đâu là QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ của 12 con giáp? (Phần 2)

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 18:31

Người đời có câu: “Việc tốt không bằng vận khí tốt, vận khí tốt không bằng quý nhân tốt”. Ai cũng có ít nhất một lần nhận sự giúp đỡ từ người khác và mỗi con giáp đều có quý nhân cho riêng mình. Hãy xem quý nhân của bạn là ai nhé!

- Phần tiếp theo -

7. Quý nhân phù trợ của người tuổi Ngọ 

Tam hợp của tuổi Ngọ chính là Dần Ngọ Tuất. Còn lục hợp là Ngọ Mùi.

Vì thế, quý nhân phù trợ của người tuổi Ngọ sẽ là tuổi Dần, Mùi và Tuất.

Trong đó, nếu kết hợp được hai tuổi Ngọ và Tuất nên duyên, cặp vợ chồng này sẽ có phúc lớn vì khả năng tương trợ lẫn nhau tốt. Gia đình luôn được phúc khí bao bọc.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam.

 

Đâu là QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ của 12 con giáp? (Phần 2) - Ảnh 1
Tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

8. Quý nhân phù trợ của người tuổi Mùi 

Nói về quý nhân phù trợ của 12 con giáp, sự cần mẫn, chậm mà chắc của tuổi Mùi nếu kết hợp được với sự thông minh nhanh nhẹn của tuổi Mão sẽ giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Mùi hợp với tuổi Mão, Ngọ, Hợi bất kể là trong kinh doanh làm ăn hay hôn nhân gia đình. Theo đó, quý nhân phù trợ của tuổi Mùi chính là Mão, Hợi và Ngọ.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông, Nam, Tây Nam.

Đâu là QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ của 12 con giáp? (Phần 2) - Ảnh 2
Tuổi Mùi: Ảnh minh họa: Internet

9. Quý nhân phù trợ của người tuổi Thân 

Người tuổi Thân sẽ gặp may mắn khi kết hợp với tuổi Tý, Thìn và Tị. Sự khéo léo trong giao tiếp của người tuổi Thân sẽ là vũ khí tối ưu giúp mẫu người tuổi Tị có thể yên tâm về bạn đời của mình.

Hướng quý nhân phù trợ: Bắc, Đông Nam.

Đâu là QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ của 12 con giáp? (Phần 2) - Ảnh 3
Tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

10. Quý nhân phù trợ của người tuổi Dậu 

Tuổi Dậu phù hợp khi phối hợp với những người tuổi Tỵ, Sửu và Thìn. Tính cách tháo vát nhanh nhẹn của người tuổi Dậu sẽ bổ trợ thêm cho sự thông minh, nhanh trí của người tuổi Thìn giúp họ trở thành cặp đôi hạnh phúc và hỗ trợ nhau tốt trong công việc.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Bắc và Đông Nam.

Đâu là QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ của 12 con giáp? (Phần 2) - Ảnh 4
Tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

 

11. Quý nhân phù trợ của người tuổi Tuất 

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Theo tử vi, Dần Ngọ Tuất nằm trong mối quan hệ Tam hợp, nếu kết hợp thêm được với tuổi Mão sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi. 

Hướng quý nhân phù trợ: Nam, Đông, Đông Bắc.

Đâu là QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ của 12 con giáp? (Phần 2) - Ảnh 5
Tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

12. Quý nhân phù trợ của người tuổi Hợi 

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, luôn đem lại sự vui vẻ cho mọi người. Theo tử vi, tuổi Mão, Mùi, Dần chính là ba tuổi hỗ trợ tốt nhất, là quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi. 

Hướng quý nhân phù trợ: Tây Nam, Đông Bắc, Đông.

Đâu là QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ của 12 con giáp? (Phần 2) - Ảnh 6
Tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp PHẠM THÁI TUẾ - TAM TAI trong năm 2023 và những điều cần tránh

Top 3 con giáp PHẠM THÁI TUẾ - TAM TAI trong năm 2023 và những điều cần tránh

Phải nói năm 2023 là một năm đầy rẫy những nguy hiểm và xui xẻo đối 3 con giáp này, hãy luôn cẩn thận và dè chừng trước những việc làm của bản thân để trải qua 1 năm THÁI TUẾ bình an.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 53 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két