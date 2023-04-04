Đâu là QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ của 12 con giáp? (Phần 2)

Vì thế, quý nhân phù trợ của người tuổi Ngọ sẽ là tuổi Dần, Mùi và Tuất.

Tam hợp của tuổi Ngọ chính là Dần Ngọ Tuất. Còn lục hợp là Ngọ Mùi.

Trong đó, nếu kết hợp được hai tuổi Ngọ và Tuất nên duyên, cặp vợ chồng này sẽ có phúc lớn vì khả năng tương trợ lẫn nhau tốt. Gia đình luôn được phúc khí bao bọc.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam.

Tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

8. Quý nhân phù trợ của người tuổi Mùi

Nói về quý nhân phù trợ của 12 con giáp, sự cần mẫn, chậm mà chắc của tuổi Mùi nếu kết hợp được với sự thông minh nhanh nhẹn của tuổi Mão sẽ giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Mùi hợp với tuổi Mão, Ngọ, Hợi bất kể là trong kinh doanh làm ăn hay hôn nhân gia đình. Theo đó, quý nhân phù trợ của tuổi Mùi chính là Mão, Hợi và Ngọ.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông, Nam, Tây Nam.

Tuổi Mùi: Ảnh minh họa: Internet

9. Quý nhân phù trợ của người tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ gặp may mắn khi kết hợp với tuổi Tý, Thìn và Tị. Sự khéo léo trong giao tiếp của người tuổi Thân sẽ là vũ khí tối ưu giúp mẫu người tuổi Tị có thể yên tâm về bạn đời của mình.

Hướng quý nhân phù trợ: Bắc, Đông Nam.

Tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

10. Quý nhân phù trợ của người tuổi Dậu

Tuổi Dậu phù hợp khi phối hợp với những người tuổi Tỵ, Sửu và Thìn. Tính cách tháo vát nhanh nhẹn của người tuổi Dậu sẽ bổ trợ thêm cho sự thông minh, nhanh trí của người tuổi Thìn giúp họ trở thành cặp đôi hạnh phúc và hỗ trợ nhau tốt trong công việc.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Bắc và Đông Nam.

Tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

11. Quý nhân phù trợ của người tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Theo tử vi, Dần Ngọ Tuất nằm trong mối quan hệ Tam hợp, nếu kết hợp thêm được với tuổi Mão sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi.

Hướng quý nhân phù trợ: Nam, Đông, Đông Bắc.

Tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

12. Quý nhân phù trợ của người tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, luôn đem lại sự vui vẻ cho mọi người. Theo tử vi, tuổi Mão, Mùi, Dần chính là ba tuổi hỗ trợ tốt nhất, là quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi.

Hướng quý nhân phù trợ: Tây Nam, Đông Bắc, Đông.

Tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.