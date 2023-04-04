Đâu là QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ của 12 con giáp? (Phần 1)

Đặc biệt, tuổi Tý và Sửu sẽ là cặp đôi tuyệt vời nếu quyết định nên duyên với nhau. Giữa họ luôn có sự cảm thông và thấu hiểu dành cho nhau, đời sống hôn nhân viên mãn.

Bởi thế, quý nhân phù trợ của người tuổi Tý sẽ là người tuổi Thìn, Thân và Sửu.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

2. Quý nhân phù trợ của tuổi Sửu

Tị Dậu Sửu vốn nằm trong mối quan hệ Tam hợp, xét thêm mối quan hệ Lục hợp với Sửu là Tý. Theo đó, quý nhân phù trợ của Sửu là Tị, Dậu và Tý.

Trong đó, tuổi Sửu và tuổi Tị là cặp vợ chồng khá ăn ý khi có thể hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp và cuộc sống, đời sống hôn nhân hạnh phúc, sung sướng.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Nam, Tây, Bắc.

Tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

3. Quý nhân phù trợ của tuổi Dần

Những tuổi nằm ở vị trí tam hợp với tuổi Dần, bao gồm tuổi Ngọ và Tuất. Tuổi Hợi cũng nằm ở vị trí lục hợp tương thích với người tuổi Dần. Cặp đôi Dần và Hợi khi phối hợp với nhau cũng đều toại nguyện trên cả khía cạnh sự nghiệp lẫn tình cảm.

Hướng quý nhân phù trợ: Nam và Tây Bắc.

Tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

4. Quý nhân phù trợ của tuổi Mão

Trong 12 con giáp, các tuổi hợp nhất với tuổi Mão gồm có tuổi Hợi, Mùi và Tuất. Tính cách chín chắn và trưởng thành của tuổi Mùi sẽ cảm hóa được tâm hồn mong manh của những người tuổi Mão và mang lại cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hướng quý nhân phù trợ: Tây Nam và Tây Bắc.

Tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

5. Quý nhân phù trợ của tuổi Thìn

Thân Tý Thìn là mối quan hệ Tam hợp, thêm quan hệ Lục hợp là Thìn Dậu. Theo đó quý nhân phù trợ của người tuổi Thìn là tuổi Tý, Thân, Dậu. Nếu có thể lập nên bộ ba Thìn, Tý, Thân, bản mệnh làm việc gì cũng sẽ nhiều phần thuận lợi. Tuổi Thìn vốn thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, tuổi Tý lại có sự nhanh nhẹn khéo léo cộng thêm sự lanh lợi của tuổi Thân chính là bộ ba hoàn hảo.

Hướng quý nhân phù trợ: Bắc, Tây Nam, Tây.

Tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

6. Quý nhân phù trợ của tuổi Tỵ

Theo tử vi, Tỵ Dậu Sửu là Tam hợp, thêm Tỵ Thân trong mối quan hệ Lục hợp nên các tuổi Sửu, Dậu và Thân chính là quý nhân phù trợ của người tuổi Tỵ. Trong số đó, cặp đôi Tỵ và Thân được xem là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Họ là cặp đôi khi hợp tác với nhau sẽ mang về thành công mỹ mãn.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

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* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.