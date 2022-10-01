Dân gian truyền tụng "Phúc đức tại mẫu" chớ có sai, 3 con giáp là "mỹ nhân may mắn", hút lộc thu tài, mang lại phúc khí hưng vượng cho chồng và con

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 17:25

Được biết đến là những người phụ nữ đa tài, tình cảm, 3 con giáp này luôn biết cách vun vén cho chồng cho con. Thừa hưởng lối sống tốt đẹp của mẹ mình, các con của họ sống tốt bụng, thông minh, nhanh nhẹn và hưởng số phận sung túc, đủ đầy.

Tuổi Thân

Đàn bà con gái cầm tinh con Khỉ thường sở hữu sự sắc sảo, nhanh trí và thông minh. Họ có tầm nhìn xa, có thể đưa ra cho chồng nhiều lời khuyên sáng suốt trong công việc, kinh doanh.

Dân gian truyền tụng 'Phúc đức tại mẫu' chớ có sai, 3 con giáp là 'mỹ nhân may mắn', hút lộc thu tài, mang lại phúc khí hưng vượng cho chồng và con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, phụ nữ tuổi Thân biết chăm lo cho con cái, quán xuyến việc nhà đâu vào đấy. Khi có bất trắc xảy ra, họ luôn giữ bình tĩnh và hỗ trợ chồng mình xử lý tình huống. Họ tài trí, linh hoạt, lịch sự và được nhiều người yêu mến. Họ cũng là trợ thủ đắc lực cho chồng dù trong chuyện gia đình hay trong sự nghiệp. Vì vậy, người phụ nữ tuổi Thân có thể mang lại vận may cho chồng và hạnh phúc cho tổ ấm của mình.

Tuổi Thìn

Dường như tính cách năng động, thông minh của người tuổi Thìn như được truyền sang con của họ vậy. Những nhóc tì có mẹ tuổi Thìn thường là những đứa trẻ có IQ cao vượt trội, tính cách sôi động, lanh lợi.

Phụ nữ tuổi Thìn thường khá bận rộn với công danh, sự nghiệp nhưng họ vẫn luôn dành thời gian để dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Họ không chỉ trang bị kiến thức sách vở mà còn chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho con cái có thêm kiến thức xã hội vững chắc trước khi bước vào đời.

Dân gian truyền tụng 'Phúc đức tại mẫu' chớ có sai, 3 con giáp là 'mỹ nhân may mắn', hút lộc thu tài, mang lại phúc khí hưng vượng cho chồng và con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, những đứa trẻ là con của bà mẹ tuổi Thìn thường là những người mạnh mẽ, cứng rắn, không bao giờ tỏ ra sợ hãi trước những trở ngại bất kể lớn nhỏ thế nào. Vì thế, là điều dễ hiểu khi chúng thường là người tự tin, mạnh mẽ và tài giỏi, đạt được những thành công nhất định trên con đường chúng theo đuổi.

Vốn là người say mê sự nghiệp nên khi các con đã “cất cánh” theo đuổi đam mê thì họ vẫn làm việc và có thể hỗ trợ rất tốt cho con đường công danh của các con khi cần.

Tuổi Tuất

Dân gian truyền tụng 'Phúc đức tại mẫu' chớ có sai, 3 con giáp là 'mỹ nhân may mắn', hút lộc thu tài, mang lại phúc khí hưng vượng cho chồng và con - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ tuổi Tuất là những người sống vô cùng khéo léo, hòa nhã, vui vẻ. Bề ngoài họ vui tươi, nói nhiều, hay cười nhưng bên trong họ là những người hay suy nghĩ, nhạy cảm, dễ vui dễ buồn.

Những người phụ nữ tuổi Tuất cực kỳ nhạy bén, họ thức thời, họ khéo léo nên kể cả trong công việc, ngoài xã hội hay trong gia đình họ cực kỳ chu toàn, không ai nói được gì họ.

Vốn tính thông minh trời sinh, khéo léo biết tận dụng các cơ hội dù là nhỏ nhất trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Tý luôn biết cách làm cho cuộc sống của mình, gia đình mình tốt đẹp hơn.

Họ sẵn sàng "chiến" tất cả mọi thứ làm ảnh hưởng đến gia đình mình, họ sẵn sàng "xù lông" dù cho người ta cho là ghê gớm để bảo vệ các con, bảo vệ danh tiếng cho chồng mình và chính mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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