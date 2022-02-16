Người tuổi Mão quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Tử vi cho thấy, trong 3 năm tới tuổi Mão sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình. Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Thời gian qua đã thử thách những người tuổi Thìn không ít, tuy không phải là không đem lại gì cho họ. Tuy nhiên, trong vòng 3 năm tới, vận mệnh của người tuổi Thìn được đánh giá là sẽ suôn sẻ và may mắn hơn nhiều.

Theo tử vi 3 năm tới, những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan nhiều đến bán hàng, môi giới hay các chuyên gia tư vấn tài chính sẽ có nguồn thu nhập tăng cao đến ngỡ ngàng cũng như được hưởng khoản thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố "thiên thời, địa lợi" thì bao giờ cũng cần phải có cả "nhân hòa", nên họ cũng cần phải cố gắng hết sức thì mới đạt được thành quả như ý.

Tuổi Hợi là một trong những con giáp có vận trình sáng nhất trong vòng 3 năm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi luôn được đánh giá cao bởi sự chăm chỉ, cần cù chất phác. Đây cũng là một trong những con giáp có vận trình sáng nhất trong vòng 3 năm tới. Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội.

Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, thực hiện những kế hoạch đã nung nấu bấy lâu nay. Nếu thực hiện trong vòng 3 năm tới, khả năng thành công sẽ rất cao, cơ hội thăng tiến ngay trước mắt. Song sự thành công của bản mệnh có thể khiến những người xung quanh ghen tỵ, tìm cách hãm hại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.