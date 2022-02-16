Hết tháng 2, nhờ sự phù trợ từ Cát Thần, 3 con giáp này muốn nghèo cũng khó, 'hành đại vận, phát đại tài', công danh đại thắng, suôn sẻ an yên

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 11:00

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có cơ may phát tài, đại vận nở rộ vinh hoa, phú quý cát tường thi nhau kéo đến vào lúc hết tháng 2 này.

Tuổi Dậu

Người mang bản mệnh con Gà thường có tính cách ngay thẳng, chí khí, có phẩm đức, mang mệnh bình ổn, y lộc đủ dùng. Tử vi cho thấy, hết tháng 2 này, vận trình của bản mệnh tuy không quá vượt trội nhưng cũng rất may mắn vì đại đa số chuyện đều phát sinh theo hướng tích cực, gia đạo êm ấm, năng lực tăng lên, quý nhân phù trợ.

Đặc biệt cần biết là, có vào ắt có ra, tốt xấu đan xen, đây là điều không thể tránh khỏi. Không phải thời điểm nào trong năm với người thuộc con giáp cũng quá suôn sẻ hưng thịnh nhưng nhìn chung, đây là giai đoạn thoải mái để phát triển dần dần, cần tránh xa những xung đột rắc rối do đụng chạm lợi ích vật chất với những người xung quanh.

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Theo các chuyên gia tử vi, hết tháng 2 này, sự nghiệp và tiền bạc cho người tuổi Thìn sẽ vô cùng hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia tử vi, hết tháng 2 này, sự nghiệp và tiền bạc cho người tuổi Thìn sẽ vô cùng hứa hẹn. Rất có thể bạn sẽ được thăng chức hoặc chuyển sang một vị trí mới. Do đó, hãy nghe ngóng các cơ hội công việc cho mình và nắm bắt ngay để không bỏ lỡ vận may nhé.

Người tuổi Thìn sẽ có cơ hội công việc vô cùng tốt, các cơ may sẽ đến tới tấp và mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho bạn. Bản mệnh nên biết nắm bắt lấy dịp may hiếm có này để làm giàu trong năm nay. Ngoài ra, rất có thể bạn sẽ được thăng chức hoặc chuyển sang một vị trí mới. Do đó, hãy nghe ngóng các cơ hội công việc cho mình và nắm bắt ngay để không bỏ lỡ.

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Số điểm thành công của người tuổi Mùi hết tháng 2 này được đánh giá là 8/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Số điểm thành công của người tuổi Mùi hết tháng 2 này được đánh giá là 8/10. Người tuổi Mùi sẽ có một khởi đầu vô cùng dễ chịu cho cả một năm được cho là đem lại nhiều tài lộc phú quý cho họ.

Theo các chuyên gia tử vi, đã đến lúc tuổi Mùi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Để tận dụng tốt nhất nguồn năng lượng mới dồi dào này, họ nên tránh xa các yếu tố gây stress cho họ, nhằm sẵn sàng một tâm thế vui tươi, khỏe mạnh để đạt được thành công nhiều nhất có thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Những ngày cuối tháng 2, nhờ Thần Tài để mắt đến, 3 con giáp này vận trình trơn tru, tài chính dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Những ngày cuối tháng 2, nhờ Thần Tài để mắt đến, 3 con giáp này vận trình trơn tru, tài chính dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi 12 con giáp cho thấy, may mắn lên cao cực độ, 3 con giáp này tình - tiền viên mãn, sự nghiệp leo thang trong những ngày cuối tháng 2 tới đây.

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