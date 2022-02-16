Trước khi sang tháng 3, có Cát Thần phù trợ, 3 con giáp này được hào quang chiếu rọi, tiền đồ xán lạn, thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 10:10

Tử vi 12 con giáp cho thấy, nhờ có sự trợ giúp từ quý nhân phương xa, 3 con giáp này ngập tràn may mắn, phúc đức đủ đầy, điềm lành kéo đến trước khi sang tháng 3.

Tuổi Sửu

Không giống với những người khác luôn đổ lỗi, phó thác cho số mệnh, tuổi Sửu luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng khổ đều do chính mình tự quyết định. Vì vậy, tuổi Sửu luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực, xây dựng cuộc sống đầy đủ, ấm no.

Trước khi sang tháng 3, tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội để gây dựng sự nghiệp. Bên cạnh đó, họ còn được thần tài hết mực chiếu cố, vì vậy khi công việc suôn sẻ cũng là lúc tiền vào đầy túi.

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Trước khi sang tháng 3, tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội để gây dựng sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù có gặp phải những khó khăn lớn đến nhường nào, người tuổi Mùi cũng không bao giờ nao núng. Họ cứ bình tĩnh, kiên trì giải quyết hết vấn đề này tới vấn đề khác và đi tới mục tiêu của mình.

Tử vi học có nói, trước khi sang tháng 3, người tuổi Mùi sẽ thực sự tỏa sáng trong công việc, khả năng được tăng lương hoặc cất nhắc lên vị trí cao hơn là rất cao nhờ có sự sủng ái từ Cát Thần. Những người làm về kinh doanh thì sẽ có được nhiều hợp đồng lớn, mang về cho họ những nguồn thu khổng lồ, một bước đổi đời.

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Trước khi sang tháng 3, vận trình của người tuổi Thìn khởi sắc mạnh, thời kỳ đen tối chấm dứt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trước khi sang tháng 3, vận trình của người tuổi Thìn khởi sắc mạnh, thời kỳ đen tối chấm dứt, giờ đây ánh hào quang chiếu rọi khắp nơi và có những điều tốt đẹp bất ngờ trong cuộc sống xuất hiện. Tiến trình phát triển thuận lợi, có được sự hỗ trợ từ nhiều mặt nên đã nhanh chóng chớp được những cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình.

Tài lộc chuyển biến tốt, tiền bạc rủng rỉnh. Nguồn thu nhập chính tăng dồi dào, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan. Và điều quan tâm nhất là bạn cần có cách quản lý tài chính chặt chẽ và khoa học hơn để tính chuyện tích lũy lâu dài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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