Đặc điểm ‘xấu khủng khiếp’ nhưng sẽ giúp nữ nhân có số giàu sang bậc nhất, chồng con hết mực yêu thương, bố mẹ chồng luôn xem trọng

Phụ nữ có những nét tướng dưới đây đừng vội tự ti mà xóa đi, đây chính là nét phúc tướng mang lại may mắn tài lộc, giúp bạn được chồng con yêu thương, gia đình chồng nể trọng, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Người có lông ngón chân rậm cương trực, thẳng thắn, cá tính và cực vượng phu nên càng được gia đình chồng yêu mến. Họ không biết nịnh bợ, o bế là gì mà luôn chân thành đối đãi với gia đình chồng tử tế.

Phụ nữ ai cũng mong mình sở hữu bàn chân đầy đặn, trắng trẻo để tự tin diện giày thật xinh. Vậy nên, nếu bàn chân có lông ngón chân rậm, dày và đậm màu sẽ khiến phái nữ tự ti vô cùng. Họ không biết rằng, đây chính là nét tướng mang lại vận mệnh may mắn, sung sướng cả đời.

Sở hữu lòng bàn chân đầy đặn sẽ giúp nữ giới có cuộc sống bình yên, hạnh phúc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Lòng bàn chân đầy đặn

Người sở hữu lòng bàn chân đầy đặn, bằng phẳng sẽ có một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Đời họ chẳng bao giờ gặp khó khăn chuyện tiền bạc, càng không bao giờ thiếu tiền. Họ làm gì cũng may mắn, thuận lợi, sau khi kết hôn sẽ giúp tài khí của chồng thêm vượng, kinh tế đi lên rõ rệt.

Không chỉ sở hữu phước phần cho mình, phụ nữ có bàn chân đầy đặn còn nuôi dạy con rất chu đáo. Con cái của họ sẽ được giáo dục nên người, ngoan ngoãn, thông minh và thành công trong cuộc sống. Nhờ lấy được vợ có nét tướng này mà chồng có sự nghiệp, địa vị lẫn danh tiếng.

Đôi chân nhỏ nhắn khiến nữ giới khó chọn giày nhưng lại mang đến cho họ người chồng lí tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Bàn chân nhỏ nhắn

Một bàn chân quá nhỏ sẽ khiến chị em rất vất vả khi chọn giày, tuy nhiên người có bàn chân nhỏ nhắn là người sống rất chân thành, tử tế. Họ không bao giờ dối lòng mình chỉ để hài lòng người khác, càng không vì lợi ích của bản thân mà dẫm đạp nên người khác. Thuở độc thân, phụ nữ có bàn chân nhỏ nhắn được rất nhiều người theo đuổi, khi kết hôn lại được chồng cưng chiều hết mực, gia đình chồng xem như người nhà.

Nét tướng phú quý này còn giúp nữ giới dễ dàng lấy được người chồng tài giỏi, thành công và chung thủy một lòng. Tuy nhiên, không vì thế mà nàng dựa dẫm vào chồng, ngược lại, nàng luôn nỗ lực hết mình để sở hữu công việc, sự nghiệp cho riêng mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.