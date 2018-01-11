Phạm phải đại kỵ này chớ hỏi vì sao tài lộc bay biến, làm ‘còng lưng’ vẫn nghèo khó cả đời

Nếu phạm phải những đại kỵ sau, gia chủ chớ hỏi vì sao làm mãi vẫn không giàu, cả đời sống trong nghèo khó, cơ cực.

Lý giải cho nguyên nhân vì sao đặt gương đối diện cửa chính là đại kỵ phong thủy , các chuyên gia cho rằng gương chính là ‘cầu nối’ giữa hai cõi âm dương, đặt đối diện cửa chính sẽ đẩy hết lộc lá ra khỏi nhà và chặn lối vào của Thần Tài.

Với phong thủy nhà ở, cửa chính là nơi đón tài đón lộc, gia đình có may mắn, bình an hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc hướng nhà có hợp với vận mệnh của chủ nhân. Vậy nên, khi treo gương trong nhà, gia chủ chớ dại treo gương đối diện cửa chính kẻo ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe .

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào giường sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, giấc ngủ của gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Đặt giường dưới cửa sổ

Những tưởng đặt giường dưới cửa sổ sẽ tận dụng được nguồn ánh sáng tự nhiên, khiến chủ nhân cảm thấy thoải mái yêu đời khi đón nắng mỗi ngày, thế nhưng sự thật lại trái ngược. Việc đặt giường ở dưới cửa sổ sẽ khiến gia chủ ngủ không ngon giấc, cảm thấy bất an.

Nếu đã lỡ kê giường vị trí này, bạn nên kê giường sang hướng khác hoặc buông rèm khi ngủ để khắc phục.

Nhà vệ sinh kế cửa chính

Nhà vệ sinh được xem là nơi xú uế, chứa đầy tạp khí. Vậy nên, việc đặt nhà vệ sinh ngay cửa ra vào sẽ khiến các thành viên trong gia đình thường xuyên cự cãi, bất hòa triền miên. Để tránh những xui xẻo không đáng có, gia chủ nên dùng tấm bình phong để ngăn cách nhà vệ sinh với phòng khách để khắc phục đại kỵ phong thủy này.

Hãy vứt ngay cây chết, hoa héo ra khỏi nhà để rước sinh khí tích cực vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Để cây héo, hoa khô trong nhà

Khi được tặng hoa bạn thường có thói quen để hoa khô tự nhiên, sau đó treo trong nhà để vừa trang trí vừa giữ để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, những nụ hoa úa tàn lại mang luồng năng lượng tiêu cực, ủ rũ khiến tâm trạng của bạn luôn chán chường, bất an một cách vô thức.

Hãy vứt ngay những chậu cây đã chết hay hoa khô ra khỏi nhà, nếu không cuộc sống của bạn khó lòng vui vẻ, hạnh phúc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.