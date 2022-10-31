Cuối tuần này: 3 con giáp ngồi không tiền cũng rơi vào người, vàng bạc chất đầy kho, tài chính tăng vèo vèo, hưởng phước lộc Trời ban

Tử vi báo hiệu vào cuối tuần này, nhưng con giáp sau sẽ có quảng thời gian vô cùng hạnh phúc, không cần cực nhọc vẫn có nhiều tiền.
- 3 tuổi phất lên như vũ bão trước Rằm tháng 10 âm lịch: Nhận mưa lộc trời, vươn tay hái vàng thu bạc, tiền của chất núi, làm ăn đại vượng, giàu sang phú quý
- Từ 10/10 đến 15/10 Âm lịch: Thần Phật chở che, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp này hứng lộc mỏi tay, rương vàng đầy ụ, tài khoản nhảy số, sang giàu dư giả, phú quý bậc nhất
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông vào cuối tuần này. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.
Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Tý
Trong thời gian qua, cuộc sống của người tuổi Tý có nhiều biến động. Vào những ngày cuối tuần này, con giáp này được Thần Tài chiếu cố, làm gì cũng kiếm được tiền. Bản mệnh còn nhận được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè nên công việc và cuộc sống đều thuận lợi. Dự báo, tuổi Tý sẽ có tiền tài dư dả từ giờ đến hết năm.
Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể phát huy mọi tiềm năng của mình trong giai đoạn này. Nhờ đó, bản mệnh thu về khối tài sản lớn mà bản thân cũng không nghĩ tới.
Trong chuyện tình cảm, tuổi Tý và nửa kia có thể đón nhận những tin vui bất ngờ, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Tuổi Sửu
Vào cuối tuần này Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể được hưởng một mức lương thưởng kha khá trong ngày hôm nay. Bạn giữ được những mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn quay lại hợp tác, mua hàng của bạn.
Với người làm công ăn lương, bạn cần tiếp tục cố gắng nếu muốn nhanh chóng trông thấy thành quả. Các công việc bạn phụ trách vẫn tiến triển tuần tự và có dấu hiệu phát triển khá tích cực vào thời điểm này. Chắc hẳn cấp trên của bạn cũng nhận thấy điều đó.
Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa bạn và người nhà vô cùng đầm ấm. Người nhà truyền động lực để bạn có thể dũng cảm đi theo định hướng mà mình đã đặt ra từ trước, từ đó dần dần bước lên đến đỉnh cao.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.