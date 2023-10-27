Cuối tuần này (28/10 - 29/10): Thần Tài đổ lộc, 3 con giáp đón đại hỷ sự, tài vận vượng phát, phúc sâu mệnh dày, dư dả tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 08:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng cuối tuần này, 3 con giáp dưới đây ngồi không cũng giàu có vì được thần Tài trợ lực.

Tuổi Mão

Tính cách tuổi Mão luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Mão biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục, vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này.

Đúng cuối tuần này, nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ có thêm một hướng phát triển mới. Tuổi Mão nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Cuối tuần này (28/10 - 29/10): Thần Tài đổ lộc, 3 con giáp đón đại hỷ sự, tài vận vượng phát, phúc sâu mệnh dày, dư dả tiền vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong công việc, tuổi Mùi rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Mùi luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Sang cuối tuần này là cơ hội lớn để tuổi Mùi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi công việc mà cấp trên giao phó và làm tốt nó nhất có thể. Chắc chắn, một số đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi.

Cuối tuần này (28/10 - 29/10): Thần Tài đổ lộc, 3 con giáp đón đại hỷ sự, tài vận vượng phát, phúc sâu mệnh dày, dư dả tiền vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, đúng cuối tuần này, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lưu ý cung tài vận không may vướng vào sao xấu nên không được tốt. Về sức khỏe cũng cần chú ý kẻo dễ bị cảm. Đồng thời, đối với số ít người, tuổi Dậu không nên làm việc quá sức dễ vắt kiệt thể chất và tinh thần. Hãy ăn nhiều rau củ và hoa quả để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe.

Cuối tuần này (28/10 - 29/10): Thần Tài đổ lộc, 3 con giáp đón đại hỷ sự, tài vận vượng phát, phúc sâu mệnh dày, dư dả tiền vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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