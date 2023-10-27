Cuối tuần này (28/10 - 29/10): Thần Tài đổ lộc, 3 con giáp đón đại hỷ sự, tài vận vượng phát, phúc sâu mệnh dày, dư dả tiền vàng

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng cuối tuần này, 3 con giáp dưới đây ngồi không cũng giàu có vì được thần Tài trợ lực.

Tuổi Mão Tính cách tuổi Mão luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Mão biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục, vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này. Đúng cuối tuần này, nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ có thêm một hướng phát triển mới. Tuổi Mão nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Trong công việc, tuổi Mùi rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Mùi luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Sang cuối tuần này là cơ hội lớn để tuổi Mùi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi công việc mà cấp trên giao phó và làm tốt nó nhất có thể. Chắc chắn, một số đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Theo tử vi 12 con giáp, đúng cuối tuần này, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà. Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lưu ý cung tài vận không may vướng vào sao xấu nên không được tốt. Về sức khỏe cũng cần chú ý kẻo dễ bị cảm. Đồng thời, đối với số ít người, tuổi Dậu không nên làm việc quá sức dễ vắt kiệt thể chất và tinh thần. Hãy ăn nhiều rau củ và hoa quả để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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