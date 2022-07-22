Cuối tuần này (23/7 - 24/7): TOP 3 con giáp phát tài phát lộc, cầu được ước thấy, tiền bạc sung túc, bứt phá cực đỉnh

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 19:20

Trong 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), những con giáp này gặp nhiều may mắn, cuộc sống thay đổi tích cực.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Họ thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không. Những ngày qua, người tuổi Tỵ bị hung tinh chiếu mệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở, sự nghiệp ngưng trệ, không có bước tiến.

Cuối tuần này (23/7 - 24/7): TOP 3 con giáp phát tài phát lộc, cầu được ước thấy, tiền bạc sung túc, bứt phá cực đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần này (23/7 - 24/7), tài vận của người tuổi Tỵ dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp. Con giáp này gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với họ.

Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Tỵ cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc.

Tuổi Thân

Cuối tuần này (23/7 - 24/7): TOP 3 con giáp phát tài phát lộc, cầu được ước thấy, tiền bạc sung túc, bứt phá cực đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần này (23/7 - 24/7), những người tuổi Thân có cơ may gặp được quý nhân. Thời gian sắp tới đây, những người tuổi Thân sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian giúp người tuổi Thân cân bằng lại cảm xúc của mình.

Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của tuổi Thân. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập.

Trong thời gian tới, con đường tình duyên của người tuổi Thân cũng vô cùng nở rộ. Tuổi Thân sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi mang tính cách cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu khá cao cho bản thân cũng như những người làm việc với mình. Mặt khác, người tuổi này cũng là người cầu tiến.

Cuối tuần này (23/7 - 24/7): TOP 3 con giáp phát tài phát lộc, cầu được ước thấy, tiền bạc sung túc, bứt phá cực đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (23/7 - 24/7) cho biết, tài vận của người tuổi Hợi khởi sắc hơn trước. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, được cấp trên đánh giá cao. Trong đó, trong kinh doanh, con giáp này cũng tìm được mặt hàng mới, nguồn hàng mới để đầu tư kinh doanh, hứa hẹn sẽ sinh lời.

Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Hợi hứa hẹn sẽ có lãi, giúp họ thoát khỏi khó khăn về tài chính. Trong chuyện tình duyên, người tuổi này nếu còn độc thân cúng sẽ sớm gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng chủ nhật tuần này (24/7/2022), sách Trời đã định sẵn từ trước: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, vận trình dát vàng, may mắn gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý không ai bằng

Đúng chủ nhật tuần này (24/7/2022), sách Trời đã định sẵn từ trước: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, vận trình dát vàng, may mắn gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý không ai bằng

Tử vi nói rằng, đúng chủ nhật cuối tuần này (24/7), những con giáp sau đây được dự báo sẽ rất phát tài, gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống từ đây trở nên nhẹ nhàng, viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ