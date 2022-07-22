Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Bảy, 23/7): Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp sẽ thu hút được của cải, vận may, nếu đón được vận may sẽ thăng quan tiến chức, làm ăn phát tài

Theo tử vi , đúng 12 giờ trưa mai (thứ Bảy, 23/7), tuổi Thìn sẽ bước sang trang mới của đời mình. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Tuổi Thìn thường không quá quan tâm đến vật chất nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời. Lại vốn tài giỏi thông minh, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình.

Người tuổi Ngọ vốn là con giáp có nhiều chiến lược, có đầu óc thông minh, luôn biết bản thân cần làm gì nên cuộc đời không gặp tai họa gì, bình an vô sự. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ công thành danh toại, không chỉ giỏi giang xây dựng được sự nghiệp khiến người đời trầm trồ mà còn kiếm được rất nhiều tiền.

Đường tài lộc của tuổi Thìn trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (thứ bảy, 23/7) cho biết, đúng 12 giờ trưa cùng ngày, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ bước lên một tầm cao mới. Người tuổi Ngọ vốn có nhiều quý nhân bên cạnh chiếu cố, dù cuộc sống có sóng gió thế nào họ cũng sẽ vượt qua ngoạn mục.

Khoảng thời gian từ đây trở về sau, cuộc sống Ngọ sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Họ gặp cơ hội mới trong công việc, nắm bắt tốt có thể thành công rực rỡ. Đặc biệt trong nửa cuối năm 2022, cuộc sống sẽ vẹn toàn, hỷ sự đến liên tục với những người tuổi Ngọ, muốn không giàu có cũng khó.

Tuổi Tuất

Đúng 12 giờ trưa mai (23/7), có Tam Hợp che chở cho vận trình của tuổi Tuất, nên bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, Tuất có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Ngoài ra, người tuổi Tuất chắc chắn sẽ thành công trong sự nghiệp và nở mày nở mặt tại nơi làm việc trong thời gian tới. Sau rất nhiều công việc khó khăn, trong tương lai, túi tiền sẽ còn căng phồng lên gấp nhiều lần.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm