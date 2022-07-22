Gà gáy đúng 3 tiếng bước qua thứ Bảy (23/7): TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hàng loạt tin vui, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 11:20

Bước sang ngày mai, 3 con giáp may mắn dưới đây hầu bao căng chặt, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Thân là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Gà gáy đúng 3 tiếng bước qua thứ Bảy (23/7): TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hàng loạt tin vui, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua ngày mai (23/7), người tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Thân còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có tính cách hiền lành, dễ gần. Con giáp này chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, Dậu thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu.

Gà gáy đúng 3 tiếng bước qua thứ Bảy (23/7): TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hàng loạt tin vui, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, sau khi gà gáy 3 tiếng bước qua ngày mai (23/7), người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhận sự giúp đỡ của con giáp này để sự nghiệp có những tiến triển nhanh chóng. Thần Tài chiếu giúp người tuổi Dậu gặt hái nhiều thành công khi tự khởi nghiệp. Con đường có gian nan nhưng càng đi càng thấy nhiều lợi lộc. Cũng đừng chê mà bỏ qua món lợi nhỏ, càng tích nhiều, con giáp này càng chặt túi về sau.

Mọi chuyện của con giáp may mắn tuổi Dậu kể từ ngày mai (23/7) đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được nhận xét nói ít nhưng làm nhiều. Con giáp này cũng không giỏi thể hiện quan điểm của bản thân nên dễ bị hiểu lầm. Thời gian gần đây, con giáp này chịu ảnh hưởng của hai sao hung tinh nên buồn nhiều, vui ít.

Gà gáy đúng 3 tiếng bước qua thứ Bảy (23/7): TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hàng loạt tin vui, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi gà gáy báo hiệu bước sang thứ Bảy này (23/7), những người tuổi Mùi được ơn trên chiếu mệnh nên làm gì cũng thuận lợi. Con giáp này vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công. Con giáp tuổi Mùi có cơ hội được thăng tiến trong công việc. Tài lộc liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ.

Thời gian này người tuổi Mùi sẽ phát tài, vận trình hanh thông, thuận lợi hết phần người khác. Chỉ cần Mùi năng nổ làm việc, tích tiểu thành đại thì trước sau cũng có thể giàu lên nhanh chóng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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