Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa, tiền tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 09:50

Tử vi 2 ngày cuối tuần này cho biết, những con giáp sau đây sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong công danh, đường tài lộc tình duyên cũng hết sức viên mãn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi chính là 1 trong 3 con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần này (23/7 - 24/7). Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa, tiền tài cực thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu mua sắm bất động sản trong 2 ngày cuối tuần này thì tiền trong túi của người tuổi Mùi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Mùi và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Ngoài ra, nhờ được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của Mùi cũng vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Tuổi Sửu

Sửu có lòng bao dung, nhân ái và cực kỳ tốt bụng. Khi người khác nhờ giúp đỡ, con giáp này hiếm khi từ chối. Người tuổi này thật thà ngay thẳng, công tư phân minh. Cũng bởi vì vậy nên Sửu được những người khác tin tưởng.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa, tiền tài cực thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần này (23/7 - 24/7) tài vận vây quanh, công danh thăng tiến. Rất nhiều việc của Sửu đều được diễn ra theo đúng kế hoạch, không gặp bất cứ trở ngại nào. Con giáp may mắn liên tiếp đón nhận tài lộc cũng những thành công nhất định.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, Sửu không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Sửu còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

Tuổi Hợi

Hợi tính cách hiền lành, dễ gần. Con giáp này chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, Hợi thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 'nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối vinh hoa, tiền tài cực thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 2 ngày cuối tuần này (23/7 - 24/7), người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhận sự giúp đỡ của con giáp này để sự nghiệp có những tiến triển nhanh chóng. Thần Tài chiếu giúp người tuổi Hợi gặt hái nhiều thành công khi tự khởi nghiệp. Con đường có gian nan nhưng càng đi càng thấy nhiều lợi lộc. Cũng đừng chê mà bỏ qua món lợi nhỏ, càng tích nhiều, con giáp này càng chặt túi về sau.

Mọi chuyện của con giáp may mắn tuổi Hợi đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Hợi có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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