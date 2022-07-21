Đúng chủ nhật tuần này (26/6 âm lịch): Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp được trời thương phật độ, phúc cao hơn núi lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng rằm, tình tiền đều viên mãn, ngọt ngào

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 18:35

Nhờ có Thần Tài gọi tên, 3 con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đón vận may vào đúng chủ nhật tuần này (26/6 âm lịch).

Tuổi Thìn

Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Họ là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Đúng chủ nhật tuần này (26/6 âm lịch): Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp được trời thương phật độ, phúc cao hơn núi lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng rằm, tình tiền đều viên mãn, ngọt ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, đúng ngày chủ nhật tuần này (tức 26/6 âm lịch), không gì có thể ngăn cản con đường tỏa sáng của người tuổi Thìn. Có Thần Tài ban lộc nên người tuổi Thìn làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Chỉ cần biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp, tuổi Thìn sẽ còn thành công hơn nữa. Thời gian tới, tuổi Thìn đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, không phải lo chuyện tiền nong. Nếu biết nắm bắt cơ hội, thậm chí họ còn có thể đổi đời trong phút chốc.

Tuổi Dậu

Ngày 26/6 âm lịch này là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Dậu. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Dậu có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Đúng chủ nhật tuần này (26/6 âm lịch): Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp được trời thương phật độ, phúc cao hơn núi lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng rằm, tình tiền đều viên mãn, ngọt ngào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dậu là người sống có trách nhiệm lại tràn đầy nhiệt huyết nên không cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bản mệnh đang đảm nhận. Vào thời gian tới, người tuổi Dậu còn được sao may mắn chiếu cố, cơ hội xuất hiện mang đến vận may lớn giúp họ đạt được nhiều thành công trong công việc. Nhờ đó, tài chính của người tuổi Dậu cũng được cải thiện hơn so với thời gian trước.

Không chỉ công việc thuận lợi, vận đào hoa cũng ghé thăm người tuổi Dậu. Sự ngưỡng mộ của người khác phái dành cho tuổi Dậu ngày càng nhiều và đậm sâu.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, đúng chủ nhật tuần này (tức 26/6 âm lịch), tuổi Sửu sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đúng chủ nhật tuần này (26/6 âm lịch): Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp được trời thương phật độ, phúc cao hơn núi lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng rằm, tình tiền đều viên mãn, ngọt ngào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Sửu kể từ thời điểm này trở đi vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Ngoài thu nhập từ công việc chính, bản mệnh còn có nghề tay trái để hái ra tiền. Việc đầu tư kinh doanh trong thời gian này cũng rất thuận lợi, đem về không ít tiền bạc, của cải cho bản mệnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tử vi đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 7 (22/7 - 31/7): Cát tinh chiếu rọi, Thần Tài đặc biệt sủng ái, 3 con giáp bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông, phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song

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Những ngày còn lại của tháng 7 dương lịch, 3 con giáp này may mắn kéo đến, ăn nên làm ra, làm gì cũng thắng lớn, tiền bạc thả ga, tình duyên tươi thắm.

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