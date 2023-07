Đúng chủ nhật tuần này (26/6 âm lịch): Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp được trời thương phật độ, phúc cao hơn núi lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng rằm, tình tiền đều viên mãn, ngọt ngào

Ngày 26/6 âm lịch này là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Dậu. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Dậu có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Ảnh minh họa: Internet

Dậu là người sống có trách nhiệm lại tràn đầy nhiệt huyết nên không cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bản mệnh đang đảm nhận. Vào thời gian tới, người tuổi Dậu còn được sao may mắn chiếu cố, cơ hội xuất hiện mang đến vận may lớn giúp họ đạt được nhiều thành công trong công việc. Nhờ đó, tài chính của người tuổi Dậu cũng được cải thiện hơn so với thời gian trước.

Không chỉ công việc thuận lợi, vận đào hoa cũng ghé thăm người tuổi Dậu. Sự ngưỡng mộ của người khác phái dành cho tuổi Dậu ngày càng nhiều và đậm sâu.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, đúng chủ nhật tuần này (tức 26/6 âm lịch), tuổi Sửu sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Sửu kể từ thời điểm này trở đi vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Ngoài thu nhập từ công việc chính, bản mệnh còn có nghề tay trái để hái ra tiền. Việc đầu tư kinh doanh trong thời gian này cũng rất thuận lợi, đem về không ít tiền bạc, của cải cho bản mệnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả