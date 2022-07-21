Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (24/6 âm lịch) giờ lành đã đến, trời xanh tự khắc an bài: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng' làm ăn phát đạt, phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống không ngừng tiến tới

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 12:50

Tử vi từ 24/6 âm lịch trở đi, những con giáp dưới đây sẽ trúng số đổi đời, vận mệnh bước sang trang mới, giàu có hơn người.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (24/6 âm lịch) giờ lành đã đến, trời xanh tự khắc an bài: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng' làm ăn phát đạt, phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống không ngừng tiến tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên kể từ 0h đêm nay (24/6 âm lịch) trở đi, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Tỵ kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Tỵ có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn.

Tuổi Mùi

Càng gần đến cuối năm, tuổi Mùi sẽ càng cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt, đúng 0h đêm nay (24/6 âm lịch), nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Mùi vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Nếu có đầu tư sẽ khởi sắc.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong nửa cuối năm 2022 và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (24/6 âm lịch) giờ lành đã đến, trời xanh tự khắc an bài: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng' làm ăn phát đạt, phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống không ngừng tiến tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bề ngoài Mùi có thể hơi nhút nhát nhưng bản chất con giáp này rất mạnh mẽ, sở hữu tiềm năng vô hạn. Mùi đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân.

Vận trình của Mùi kể từ ngày 24/6 âm lịch trở đi được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Ngọ

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (24/6 âm lịch) giờ lành đã đến, trời xanh tự khắc an bài: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng' làm ăn phát đạt, phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống không ngừng tiến tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy người tuổi Ngọ từ 0h ngày 24/6 âm lịch tài vận sẽ hanh thông, thuận lợi, bước sang một trang mới. Con đường tiền tài của người tuổi Ngọ đại phát, rất nhanh chóng có thể nên đại phú đại quý. Hơn nữa, được các cát tinh “Tử Vi, Long Đức, Thiên Hỉ” phù trợ nên sự nghiệp của Ngọ thăng tiến như vũ bão cũng mang lại khoản thu nhập không nhỏ.

Đồng thời, do được quý nhân phù hộ nên không chỉ giàu có về vật chất mà người tuổi Ngọ còn rất viên mãn, hạnh phúc trong tình cảm. Việc có thêm quý tử hoặc hỷ sự về hôn nhân ắt sẽ sớm xảy ra. Bất kể Ngọ làm việc trong lĩnh vực gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện.

So với thời gian trước, thu nhập của người tuổi Ngọ tăng lên. Hứa hẹn sắp tới Ngọ sẽ có cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ về tiền bạc. Người tuổi Ngọ còn độc thân trong thời gian tới có thể gặp được nửa kia của mình và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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