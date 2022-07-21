Những ngày cuối cùng của tháng 7/2022: 3 con giáp nhận được ân sủng trời xanh, ngửa tay hứng tiền, tay trái ôm núi vàng, tay phải ôm núi bạc

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 07:20

Những ngày còn lại của tháng 7 dương lịch, 3 con giáp này sẽ nhận được nhiều ưu ái, thu được thành quả lớn nên không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính.

Tuổi Dần

Những người sinh năm Dần sinh ra đã giỏi ăn nói, khôn ngoan, nhanh nhẹn. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng và nhạy cảm với thời cơ. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Dần là họ không kiên định, không có chính kiến. Chính vì vậy, khi gặp khó khăn, con giáp này dễ bỏ cuộc. Không những thế, họ cũng không khéo trong việc quản lý tài chính. Họ kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu pha phung phí.

Những ngày cuối cùng của tháng 7/2022: 3 con giáp nhận được ân sủng trời xanh, ngửa tay hứng tiền, tay trái ôm núi vàng, tay phải ôm núi bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, những ngày còn lại của tháng 7 dương lịch này, người tuổi Dần được Thần Tài chiếu cố nên tài vận ngày càng dồi dào. Người làm trong lĩnh vực nghiên cứu sẽ ngày một chứng tỏ tài năng và trở thành một trong những cá nhân ưu tú trong tổ chức của họ.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi mới cho công việc kinh doanh cũng như đầu ra cho sản phẩm của mình. Trải qua nhiều khó khăn, thất bại, người tuổi Dần sẽ đạt được mục tiêu mà mình hướng đến.

Thời gian này, người độc thân có thể sẽ tình cờ gặp được người trong mộng của mình, chuyện tình nhanh chóng bùng nổ, tình yêu cháy bỏng khiến người ngoài cũng phải đỏ mặt. Còn người đã "có đôi có cặp" càng hạnh phúc viên mãn hơn. 

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ trời sinh bản tính cần cù, bình thường đối nhân xử thế tốt, cũng rất lễ phép với mọi người, tính cách tốt bụng, thiện lương. Tuy trong thời gian qua thỉnh thoảng sẽ có kẻ tiểu nhân quấy phá, cộng với sự ảnh hưởng của các sao hung tinh nên công việc và sự nghiệp của họ dễ bị cản trở, gặp phải thăng trầm, thay đổi. 

Những ngày cuối cùng của tháng 7/2022: 3 con giáp nhận được ân sủng trời xanh, ngửa tay hứng tiền, tay trái ôm núi vàng, tay phải ôm núi bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong những ngày còn lại của tháng 7 dương lịch, phúc vận sẽ tới với những người tuổi Tỵ. Họ được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc cứ thế đổ về, chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình thì Tỵ có thể đạt được những thành tưu đúng như mong đợi. 

Vận đào hoa của con giáp này được dự đoán cũng rất vượng. Người đã có đôi tình cảm càng thêm thắm thiết, mối quan hệ đạt được bước tiến mới cả về chất và lượng. Tình yêu thăng hoa rực rỡ, bản mệnh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Còn người độc thân có thể tìm được ý trung nhân.

Tuổi Tuất

Những ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Tuất. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Tuất có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Tuất là người sống có trách nhiệm lại tràn đầy nhiệt huyết nên không cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bản mệnh đang đảm nhận.

Những ngày cuối cùng của tháng 7/2022: 3 con giáp nhận được ân sủng trời xanh, ngửa tay hứng tiền, tay trái ôm núi vàng, tay phải ôm núi bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này là lúc mà tài vận của tuổi Tuất khởi sắc, việc làm ăn buôn bán hay bất kỳ công việc nào khác đều vô cùng thuận lợi. Nếu là người làm công ăn lương, bạn hãy biết tận dụng sức mạnh của đội nhóm để giành thắng lợi. Còn nếu kinh doanh, đừng bỏ qua các cơ hội trước mắt. Bạn được quý nhân hỗ trợ, được khách hàng tin tưởng nên doanh thu ngày càng tăng lên.

Chuyện tình cảm tuy không quá ngọt ngào lãng mạn nhưng có dấu hiệu tốt. Bản mệnh nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút nữa và thể hiện sự thấu hiểu của mình với người đó. Cứ như vậy, Tuất sẽ nhận được sự yêu thương chân thành.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi nói rằng, đúng 10 giờ tối nay (21/7), 3 con giáp này sẽ nhận được nhiều ưu ái trời cho, thời gian tới làm việc gì cũng thuận lợi, cuộc sống hanh thông viên mãn.

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