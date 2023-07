Tử vi đúng 3 ngày tới (22/7 - 24/7): Thần Tài dang tay nâng đỡ 4 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo, phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông

Tuổi Thân

Tuổi Thân trời sinh thông minh, bình thường đối nhân xử thế tốt, cũng rất lễ phép với mọi người, tính cách tốt bụng, thiện lương. Tuy trong thời gian qua thỉnh thoảng sẽ có kẻ tiểu nhân quấy phá, cộng với sự ảnh hưởng của các sao hung tinh nên công việc và sự nghiệp của họ dễ bị cản trở, gặp phải thăng trầm, thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, phúc vận của tuổi Thân sẽ tới trong 3 ngày tới (22/7 - 24/7). Con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Không chỉ giúp tuổi Thân tìm được chỗ đứng còn khiến con giáp này may mắn hơn. Vừa vặn hơn, vận may của tuổi Thân đợt này không ngắn, cứ từ từ tài vận, sự nghiệp đều sẽ thuận lợi, trở thành người có cuộc sống thoải mái, vui vẻ.