Tử vi đúng 3 ngày tới (22/7 - 24/7): Thần Tài dang tay nâng đỡ 4 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo, phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông

Tuy nhiên, phúc vận của tuổi Thân sẽ tới trong 3 ngày tới (22/7 - 24/7). Con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Không chỉ giúp tuổi Thân tìm được chỗ đứng còn khiến con giáp này may mắn hơn. Vừa vặn hơn, vận may của tuổi Thân đợt này không ngắn, cứ từ từ tài vận, sự nghiệp đều sẽ thuận lợi, trở thành người có cuộc sống thoải mái, vui vẻ.

Tuổi Thân trời sinh thông minh, bình thường đối nhân xử thế tốt, cũng rất lễ phép với mọi người, tính cách tốt bụng, thiện lương. Tuy trong thời gian qua thỉnh thoảng sẽ có kẻ tiểu nhân quấy phá, cộng với sự ảnh hưởng của các sao hung tinh nên công việc và sự nghiệp của họ dễ bị cản trở, gặp phải thăng trầm, thay đổi.

Người tuổi Hợi can đảm, mạnh mẽ và có phần thực dụng. Hợi giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc. Con giáp này không dễ dàng dừng bước khi gặp khó khăn trong tình yêu và sự nghiệp. Hợi luôn muốn hướng tới cấp độ cao hơn, luôn bứt phá và vượt lên chính mình.

Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Thân vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 3 ngày tới đây (22/7 - 24/7), tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong công việc. Đặc biệt, người làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Con giáp này gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Người làm công ăn lương ngày càng thăng hoa hơn trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch nào thì hãy mạnh dạn thực hiện, lợi nhuận thu về sẽ khiến bạn kinh ngạc. Đây cũng là thời điểm mà tuổi Hợi đưa ra các quyết định chính xác nên đừng chần chừ gì mà không tận dụng các cơ hội làm giàu.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, sự nghiệp của tuổi Sửu gặp phải nhiều khó khăn do có cục diện Tương Hại ngăn trở. Nhiều sự cố bất chợt xảy ra khiến bạn tốn công tốn sức giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên theo tử vi cho biết, trong 3 ngày tới (22/7 - 24/7), sẽ có sao Phúc Đức chiếu mệnh tuổi Sửu. Càng về sau, tài lộc càng tăng, không chỉ công việc suôn sẻ hơn mà còn có cơ hội thăng tiến, thu nhập sẽ tự nhiên theo đó tăng lên. Mọi điều tốt lành sẽ đến với Sửu trong thời gian tới, dù làm việc gì cũng sẽ có xu hướng đón cát tị hung, gặp dữ hóa lành, suôn sẻ thuận lợi.

3 ngày tới là lúc mà tài vận của tuổi Sửu vô cùng khởi sắc, việc làm ăn buôn bán hay bất kỳ công việc nào khác đều vô cùng thuận lợi. Nếu là người làm công ăn lương, bạn hãy biết tận dụng sức mạnh của đội nhóm để giành thắng lợi. Còn nếu kinh doanh, đừng bỏ qua các cơ hội trước mắt. Bạn được quý nhân hỗ trợ, được khách hàng tin tưởng nên doanh thu ngày càng tăng lên.

Tuổi Thìn

Những ngày qua, có nhiều bất thường và biến động cho những ai cầm tinh con Rồng. Tiểu nhân thường xuyên quấy phá, ảnh hưởng phần lớn đến công việc. Nhất là, đối với người làm công ăn lương, áp lực từ công việc và kỳ vọng từ cấp trên khiến tuổi Thìn rơi vào tình trạng mệt mỏi và căng thẳng kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, 3 ngày tới đây (22/7 - 24/7), cuộc sống của Thìn trở nên vô cùng tốt đẹp. Không chỉ có quý nhân phù trợ mà còn tránh được kẻ tiểu nhân luôn rình rập chọc phá, nâng cao hiệu quả công việc, có đầu tư thì ngày càng thuận lợi, tích lũy dày thêm, tương lai phú quý là điều không cần phải nghĩ.

Thời gian này, Thìn sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Thìn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm