Chuẩn bị bước sang tháng 7 cô hồn: Ai xui xẻo mặc ai, TOP 4 con giáp này vẫn giàu có sung túc, đỏ thắm cả tình lẫn tiền, công danh sự nghiệp lên vun vút

Về tính cách, tuổi Dần nổi bật với sự thông minh, lanh lợi và rất linh hoạt khi nắm bắt thời cuộc, chính nhờ điều đó nên tuổi Dần của tháng 7 sẽ có sự cộng hưởng với may mắn về thời vận để nắm được tài lộc trong tay.

Tháng 7 (âm lịch) năm nay, tuổi Dần là tuổi có được Bán hợp quý nhân phù trợ nên bước tiến trong sự nghiệp và tình duyên của họ về cơ bản là thuận lợi, không có nhiều biến động và thuộc hàng ít rủi ro nhất trong mười hai con giáp .

Với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú, người tuổi Ngọ có thể hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của con giáp này.

Họ sẽ thu về được khá nhiều kết quả khả quan trong tháng 7 này nhờ vào các khoản đầu tư đã có sẵn từ trước đó. Điều này đồng nghĩa tháng 7 "cô hồn" với con giáp khác chứ lại là thời điểm thu lộc với người tuổi Dần.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang tháng 7 âm lịch sắp tới, người tuổi Ngọ gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn. Đường tài lộc khá mạnh, được quý nhân phù trợ nên làm ăn tiến bộ, không lo gặp xui xẻo, con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ, cuộc sống hanh thông. Ngọ có thái độ đúng đắn và luôn đi theo hướng có ánh sáng, do đó mà xứng đáng được tôn trọng và được công nhận.

Con đường tình duyên cũng cực kỳ đỏ chói, người độc thân có được đối tượng đúng gu sau suốt thời gian tìm kiếm. Còn Ngọ có gia đình thì gia đình hạnh phúc viên mãn, không xảy ra bất cứ cãi vả hay tranh cãi gay gắt nào cả.

Tuổi Mão

Nhờ sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp Thái Tuế, lại thêm Nguyệt Lệnh lâm đất "Trường Sinh", với những bạn tuổi Mão thì trong tháng 7 âm lịch năm nay, mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa, các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh, vận trình hanh thông đầy hứa hẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận khí của người tuổi Mão sẽ tăng lên bất ngờ. Con giáp tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên được ơn trên phái quý nhân đến hỗ trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công. Tiền bạc con giáp làm ra nhiều vô kể đến nỗi ai nấy đều ghen tỵ. Nhìn chung, đây sẽ là một trong những con giáp đổi vận bất ngờ trong tương lai gần.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Mão trong tháng cô hồn cũng vô cùng suôn sẻ. Gia đạo bình ổn, không khí gia đình đầm ấm yên vui tạo nền tảng cho bản mệnh phấn đấu trong sự nghiệp. Đối với những người đôc thân, các bạn hãy chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh "Chính Ấn" soi chiếu chính là một trong những đặc điểm nổi bật giúp cho người tuổi Hợi có được quý nhân phù trợ trong tháng 7 âm lịch này. Xét về mặt quý nhân thì họ có thể gặp được trong nhiều khía cạnh.

Thứ nhất là về công việc, thì cấp trên của họ và đối tác của họ chính là một trong những quý nhân rất dễ gặp được trong tháng cô hồn để giúp cho người tuổi Hợi thăng tiến về sự nghiệp, làm ăn phát đạt trong tháng cô hồn này.

Ngoài ra, người tuổi Hợi của tháng 7 âm lịch còn được những người lớn tuổi trong gia đình giúp đỡ về tài chính. Về tình duyên khi đưa ra những can gián và tư vấn kịp thời. Điều này khiến cho tài lộc của người tuổi Hợi trong tháng được đánh giá rất sáng sủa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm