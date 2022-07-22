Đúng chủ nhật tuần này (24/7/2022), sách Trời đã định sẵn từ trước: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, vận trình dát vàng, may mắn gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý không ai bằng

Tử vi nói rằng, đúng chủ nhật cuối tuần này (24/7), người tuổi Tuất sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ.

Người tuổi Tuất thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn phần nào.

Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên. Một vài trắc trở xảy đến được họ bình tĩnh giải quyết, tiền bạc vẫn đủ đầy, thoát khỏi vận xui. Nguyệt Lệnh Trường Sinh lại thêm Thực Thần nâng đỡ nên các cơ hội làm giàu, kiếm tiền sẽ đến nhiều hơn. Những người có sự nhạy bén trong kinh doanh thì sẽ lập tức nắm bắt và bắt tay vào làm.

Khi đã có cát tinh mở đường, người tuổi Tuất có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi, luôn độc lập trong công việc cũng như cuộc sống, họ không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng chủ nhật tuần này (24/7), tài lộc của Thân được dự đoán sẽ rất may mắn nhờ cát tinh Tử Vi nâng đỡ nên tạm thời thoát được hoạn nạn, đi qua bể khổ để đón chào những ngày tươi sáng.

Dù có hung cát đan xen nhưng dù sao thi những ngôi sao may mắn sẽ luôn phù hộ cho bạn và bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Thân sẽ tiếp tục làm việc cật lực và sẽ sớm thành công, trở thành một người vượt trội.

Nếu biết nắm bắt thời cơ, thành công sẽ sớm đến với những người tuổi Thân, thu nhập tăng cao đáng kể, điều kiện sống được cải thiện rõ rệt. Bên trái là quý nhân, bên phải là cơ hội, thứ bạn cần là chủ động và không ngại thử thách, tự mình nỗ lực, sẽ thành công vang dội.

Tuổi Dần

Trong số những con giáp, người tuổi Dần vốn cư xử hào hiệp, không thích an phận thủ thường, đời của họ có mục tiêu là không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại. Tuy nhiên thời gian qua, tài vận và sự nghiệp không được như ý, vì vậy tuổi Dần luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng bước sang chủ nhật tuần này (24/7), cuộc sống của Dần sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc.

Những người tuổi Dần chỉ cần nỗ lực hết mình trong mọi việc thì sự đền đáp sẽ không hề nhỏ. Đặc biệt, với những ngời tuổi Dần đang kinh doanh buôn bán thì đây chính là cơ may để bạn có thể phát tài, và thực hiện những dự định đã ấp ủ từ lâu nay. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm