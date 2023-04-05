Cuối tuần (9/5), con giáp này như "CÁ CHÉP HÓA RỒNG", cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc vô cùng hoan hỷ

Xem ngay trong ngày cuối tuần, con giáp nào may mắn như "mèo vớ được cá rán" mà có đường tài lộc rộng mở và sự nghiệp hanh thông
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Tuổi Dần
Người tuổi Dần trong tháng này sẽ gặp gỡ giao hảo đối tác không ít nên sẽ có nhiều bữa chiêu đãi, ăn tối bận rộn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và nắm bắt cơ hội, chớ để người khác chớp lấy khiến bản mệnh vô tình bị hụt hẫng.
Dễ nảy sinh tình cảm hoặc có thêm cơ hội gặp gỡ người khác phái, tuy nhiên lại dễ phạm phải đào hoa sát. Cuối cùng cũng cần lưu ý các khoản chi có thể tăng cao do đào hoa phá, dẫn đến áp lực kinh tế.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu là nhóm người đặc biệt may mắn trong năm 2023. Vì con giáp này không chỉ giải quyết được các khó khăn, rắc rối trong công việc mà còn sớm hóa giải được "kiếp FA" lâu năm của mình.
Cuối tuần này, con giáp tuổi Dậu tự tin về mọi mặt của bản thân nên việc theo đuổi tình yêu cũng nằm trong tầm tay của họ.
Tuổi Mùi
Sự nghiệp của người tuổi Mùi trong năm Quý Mão 2023 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Bạn có thể được lãnh đạo ghi nhận và trọng dụng, đường công danh rất rộng mở. Các mối quan hệ tốt đẹp, mạng lưới giao thiệp rộng rãi càng có lợi cho sự nghiệp phát triển và đem về nhiều mối hợp tác triển vọng, vận may ngày một tốt hơn.
Có nhiều điểm sáng về tài lộc, con đường làm giàu trở nên cực kỳ hanh thông.
* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm