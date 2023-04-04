Dự đoán 15h ngày 5/3: 3 cung hoàng đạo hưởng lộc lớn, tiền đếm không xuể, danh vọng ập đến không trở tay kịp

Những bạn đã có công việc ổn định sẽ có một tuần khá bận rộn. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã đến giai đoạn nước rút, bạn sắp thấy kết quả của công sức lao động rồi. Những ai còn đi học có một tuần học tập hiệu quả, bạn hoàn thành mọi công việc được giao và luôn yêu cầu bản thân phải thực hiện đúng như thời gian biểu.

Ai độc thân dần dần nhận ra điểm mạnh của mình, nhờ thế mà bạn tự tin giao tiếp với mọi người xung quanh, khiến nhiều người khác phái rung động. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên dành thời gian để ở bên người ấy nhiều hơn. Việc làm đó sẽ giúp hai bạn thêm hiểu về nhau và kéo gần thêm khoảng cách đôi bên.

Song tử

Tài lộc rủng rỉnh. Tử vi cho hay, bên cạnh sự giúp đỡ hết mình của quý nhân, sự cố gắng nỗ lực sẽ mang lại nhiều tiền tài. Là đứa con của Thủy Tinh nên cung hoàng đạo này có một khả năng tính toán nổi trội. Bạn biết cách trình bày rõ ràng ý tưởng kiếm tiền của mình, dù là đứng trước một cuộc họp, hay trong một tình huống cực kỳ quan trọng.

Tình cảm giậm chân tại chỗ. Dường như, có khá nhiều người đang quan tâm và yêu mến bạn từ lâu, song lại không chủ động bày tỏ tấm lòng của mình. Dù có tình cảm với nhau đi chăng nữa, tuy nhiên chẳng ai chịu mở lời trước nên vô tình tạo ra sự gượng gạo khi đôi bên đối diện với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Kim ngưu

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, chòm sao này sẽ làm cuộc sống của mình thêm phong phú hơn bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội. Đừng mang những bực bội đi làm để rồi chính bạn mới là người mệt mỏi đấy nhé.

Tài chính của chòm sao này trong ngày hôm nay không được lý tưởng cho lắm. Tình hình sức khỏe của bạn có nhiều biến động cần chú ý hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm