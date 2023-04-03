Cuối tháng 2 AL (nhuận): Thần tài gõ cửa từng nhà trao cơn mưa tiền bạc, bước chân trái gặp quý nhân, bước chân phải gặp "định mệnh" cuộc đời

Vận trình tài lộc vẫn ổn định. Với con giáp này, việc chi tiêu cho những cuộc phiêu lưu, chuyến đi du lịch xa là điều cần thiết để có thể học hỏi thêm nhiều điều thú vị cũng như lấy được nguồn cảm hứng trong công việc.

Tình cảm có những bước tiến mới. Người độc thân chẳng cần tốn nhiều công sức để chinh phục người mình yêu thương, bởi họ cũng đang có tình cảm với bạn.

Tử vi 12 con giáp nói rằng, tương lai sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi vô cùng xán lạn, dù có khó khăn thì cũng chỉ là nhất thời nên không cần phải quá suy tư. Tài vận bấp bênh chỉ vì con giáp này đang có quá nhiều dự định chi tiêu trong thời gian sắp tới.

Yêu thương không còn như xưa, làm gì thì làm cũng phải chú ý đến những người trong gia đình một chút đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

‏Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài.

‏Tuổi này được cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm