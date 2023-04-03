2 ngày cuối tuần (8/4-9/4), top con giáp rũ xui xẻo, miệng ngậm thìa vàng, tây cầm bạc, sự nghiệp "phấp phới"

Tử vi mới, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển tốt. Người tuổi này tìm thấy cho mình những hướng đi mới mẻ để hoàn thành xuất sắc công việc được phân cao. Hơn thế, bản mệnh còn được truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, xem xét lại quá trình thu - chi nếu tránh bị quá ngân sách.

Vận trình tình cảm khả quan. Người độc thân được giới thiệu cho đối tượng hẹn hò phù hợp, có thể tiến tới mối quan hệ nghiêm túc nếu cả hai tìm thấy sự hài hòa trong cảm xúc lẫn suy nghĩ của nhau.

Tử vi trong 3 ngày tới của 12 con giáp cho hay từ ngày 31/3 đến 2/4/2023, tuổi Sửu khá thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức. Đầu tuần, bản mệnh nhanh chóng tìm được cơ hội để bứt phá vươn lên, khiến nhiều người kính nể. Tuy nhiên, con giáp này chớ nên tự cao, mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Tiếp tục tìm ra định hướng đầu tư phù hợp để tiền đẻ ra tiền.

Tình cảm tương đối ổn định dù mâu thuẫn giữa vợ chồng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. May mắn là cả hai đều biết kiềm chế cơn nóng giận của mình nên không những trận cãi vã lên cao. Hai người đã dần một trưởng thành và dung hòa trong mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá con đường sự nghiệp của tuổi Thìn ổn định, có quý nhân tương trợ, làm một thu bat hu bốn. Tài vận đại phát, thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh.

Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Thìn Dần tương hội giúp cho bạn và người ấy gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Cả hai luôn dành cho nhau những cảm xúc chân thành và sự trân trọng đối với đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.