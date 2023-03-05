Cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, đổi vận bất ngờ, đắc tài - đắc lộc, cả họ 'thơm lây'

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 12:51

Dưới đây là những con giáp may mắn, tiền tài vô biên, tình duyên vô tận vào cuối tháng 2 âm lịch. Chỉ cần nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tiêu hoài không hết.

Tuổi Tý

Số trời đã định, cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Tý sẽ giàu bất thình lình, làm ăn vượng phát. Thu nhập tăng đáng kể, phúc lộc ùa vào nhà. Càng về cuối tháng, con giáp này càng giàu sụ, muốn nghèo cũng khó.

Các mối quan hệ của tuổi Tý cũng tốt hơn, có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư làm ăn nên thu nhập đổ về như nước. Thời gian này, tuổi Tý chỉ cần ngồi không cũng hưởng được lộc lớn do ơn trên ban tặng. Mọi việc Tý làm đều được công nhận, cấp trên có cái nhìn vô cùng ấn tượng về bạn. 

Cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, đổi vận bất ngờ, đắc tài - đắc lộc, cả họ 'thơm lây' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tháng 2 âm lịch, tử vi dự đoán, tuổi Dần không cần lo chuyện tiền bạc, cơm áo gạo tiền. Con giáp này tha hồ ngồi không đếm tiền, không vướng vào bất cứ khó khăn hay trở ngại nào. Những công việc phụ trách đều hoàn thành tốt nên được khen ngợi hết lời.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều tin vui. Người độc thân có thể thoát ế. Con giáp may mắn này hốt hết của cải trong thiên hạ vào nhà. Song hỷ lâm môn, vượng lộc vượng tài nên Dần chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, an nhàn hưởng phúc.

Cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, đổi vận bất ngờ, đắc tài - đắc lộc, cả họ 'thơm lây' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi cuối tháng 2 âm lịch cho thấy, người tuổi Hợi sẽ có vận trình đỏ chót như son, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Những chuyển biến tích cực trong cuộc sống sẽ giúp con giáp giàu có này mua nhà sắm xe, tiêu pha thả ga.

Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tiền bạc đổ về với mình, đa số những người tuổi Hợi trong thời gian này đều có công danh viên mãn vượng sắc, tiền bạc tiêu xài thả ga còn có thể chuẩn bị két sắt để đón lộc lớn, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, đổi vận bất ngờ, đắc tài - đắc lộc, cả họ 'thơm lây' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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